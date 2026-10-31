In “Entrambi di nuovo vivi” , pubblicato dal Gruppo Albatros il Filo , Nadia Negro affronta la possibilità di ricominciare dopo esperienze dolorose , quando il passato continua a influenzare il presente e la fiducia negli altri sembra difficile da recuperare. Al centro del romanzo si incontrano due persone segnate da percorsi differenti, accomunate dalla solitudine e dal bisogno di ritrovare un equilibrio. Il loro avvicinamento diventa l’occasione per interrogarsi sull’ amore , sulla libertà individuale e sulla capacità di accogliere nuovamente la felicità senza lasciarsi paralizzare dalla paura di soffrire.

Luisa è una donna che, dopo una perdita importante, si concede un periodo lontano dalle abitudini e dalle responsabilità quotidiane, nel tentativo di comprendere meglio se stessa e il proprio futuro. Il viaggio in Portogallo assume così un significato che va oltre lo spostamento geografico: è una parentesi in cui può guardare alla propria esistenza da una prospettiva diversa, riscoprendo desideri e possibilità che il dolore aveva lasciato in ombra. L’incontro con Tomás apre una strada inattesa, ma non cancella automaticamente le incertezze maturate nel tempo. La protagonista deve fare i conti con la consapevolezza che lasciarsi coinvolgere significa anche esporsi al rischio di una nuova sofferenza.

Tomás, dal canto suo, porta con sé ferite profonde che hanno condizionato il modo di vivere i rapporti umani. La sua solitudine si riflette nel carattere, nelle abitudini e nell’attività artistica, attraverso cui sembra trovare un linguaggio per esprimere ciò che fatica a comunicare direttamente. L’incontro con Luisa introduce un cambiamento graduale: la presenza di qualcuno capace di ascoltarlo e di guardare oltre le apparenze lo spinge a confrontarsi con parti di sé che aveva imparato a tenere nascoste. Il rapporto fra i due non è quindi soltanto una storia sentimentale, ma anche un percorso di conoscenza reciproca , nel quale ciascuno contribuisce a mettere in discussione le difese dell’altro.

Il romanzo insiste sull’idea che l’amore non possa limitarsi all’attrazione o al bisogno di colmare un vuoto.

Per diventare autentico, deve accompagnarsi alla disponibilità a riconoscere l’altra persona nella sua interezza, rispettandone i tempi, le esperienze e le scelte. Luisa e Tomás devono imparare a comunicare , a rendere comprensibili le proprie paure e a non confondere la prudenza con la rinuncia. Le esitazioni che accompagnano il loro avvicinamento derivano proprio dalla consapevolezza che un legame profondo non si costruisce senza esporsi, ma neppure ignorando le ferite che ciascuno porta con sé.

La dimensione sentimentale si intreccia con una riflessione più ampia sulla coerenza interiore . Nel corso della narrazione emerge l’idea che il benessere non dipenda soltanto dalle circostanze esterne o dalla soddisfazione immediata dei desideri, ma anche dalla corrispondenza fra ciò che si prova, ciò che si pensa e il modo in cui si agisce. Il confronto fra i protagonisti permette all’autrice di sviluppare questa concezione attraverso il dialogo, presentando l’intimità non come un semplice fatto fisico, ma come una forma di comunicazione che coinvolge la persona nella sua totalità.

Tale prospettiva conferisce alla vicenda una componente spirituale riconoscibile. Il romanzo invita a considerare le scelte affettive come espressioni della propria identità e a interrogarsi sul significato attribuito ai gesti, alle parole e alle promesse. La riflessione può risultare impegnativa per chi non condivide la visione proposta dall’autrice, soprattutto quando le considerazioni dei personaggi assumono un tono esplicativo e formulano principi generali sul rapporto fra corpo, mente e spirito. Nondimeno, questo orientamento costituisce un elemento centrale dell’opera: L’autrice non si limita a raccontare l’evoluzione di una relazione, ma cerca di chiarire quale idea di amore la sostenga.

Accanto alla dimensione spirituale, il libro dedica spazio al valore della creatività . L’attività artistica di Tomás non è un semplice dettaglio biografico: le sue sculture rappresentano un tramite fra il mondo interiore e quello esterno, rendendo visibili emozioni che il personaggio non riesce sempre a tradurre in parole. Attraverso il suo lavoro, la narrazione suggerisce che anche esperienze difficili possono trovare una forma espressiva e trasformarsi in qualcosa che gli altri sono in grado di percepire. Lo sguardo di Luisa, attento e privo di giudizi affrettati, assume un ruolo significativo proprio perché riconosce nelle opere una traccia della persona che le ha create.

Il rapporto con il lavoro e con le attività quotidiane contribuisce inoltre a dare concretezza alla vicenda. I protagonisti non vivono soltanto di sentimenti e riflessioni: hanno impegni, progetti e responsabilità che devono trovare posto accanto alla relazione. Il mercatino e la produzione artistica introducono una dimensione pratica che accompagna il cambiamento personale, mostrando come una nuova fase della vita richieda anche di riorganizzare il tempo e le priorità . La felicità, in questa prospettiva, non coincide con una sospensione della realtà, ma con la possibilità di abitarla in modo diverso.

Un ruolo importante è affidato anche ai personaggi secondari , che ampliano il quadro emotivo e offrono ai protagonisti occasioni di confronto. Le amicizie, in particolare, mostrano quanto sia preziosa la presenza di persone capaci di ascoltare senza sostituirsi a chi deve prendere le proprie decisioni. Il sostegno degli altri può aiutare a riconoscere una verità difficile o a trovare il coraggio di affrontare una situazione rimasta in sospeso, ma non elimina la necessità di compiere personalmente le proprie scelte. In questo modo, il romanzo presenta la rinascita come un processo individuale che può essere favorito dai legami, senza dipendere interamente da essi.

La scrittura di Nadia Negro privilegia una narrazione accessibile , con ampio spazio riservato ai dialoghi e alla descrizione delle emozioni. Il lettore viene accompagnato nei pensieri dei personaggi e può seguirne da vicino dubbi, desideri e cambiamenti. Il tono alterna momenti di tenerezza, passaggi più intensi e situazioni leggere, affidate anche all'ironia e alla spontaneità degli scambi. Questa varietà evita che la storia resti confinata in un registro costantemente malinconico e permette ai protagonisti di mostrarsi in aspetti diversi, non soltanto attraverso le esperienze dolorose che li hanno segnati.

La tendenza all'esplicitazione tematica è legata alla volontà di offrire al lettore un orientamento preciso. “Entrambi di nuovo vivi” non si limita a lasciare aperte le domande sull'amore e sulla crescita personale, ma propone una visione in cui la sincerità con se stessi e la coerenza delle scelte diventano condizioni fondamentali per vivere rapporti autentici. È una posizione espressa senza ambiguità, che costituisce al tempo stesso la cifra riconoscibile del libro e un possibile punto di distanza per chi preferisce una narrazione meno incline a formulare considerazioni generali. La componente sentimentale e quella meditativa convivono così in un equilibrio che privilegia la chiarezza del messaggio.

Nel complesso, Nadia Negro costruisce una storia d'amore che vuole parlare anche di identità, intimità e cambiamento . La vicenda si rivolge a chi apprezza i romanzi sentimentali accompagnati da una riflessione esplicita sui valori e sulle scelte personali. La linearità della narrazione, il rilievo dato al dialogo e la tendenza a chiarire i significati possono talvolta ridurre lo spazio lasciato all'interpretazione, ma permettono al tempo stesso di seguire con facilità l'evoluzione emotiva dei personaggi. Il messaggio conclusivo è fiducioso: anche dopo esperienze capaci di incrinare la fiducia, è possibile riaprire uno spazio per l'affetto e per il futuro . In “Entrambi di nuovo vivi”, ricominciare significa concedersi la possibilità di vivere il presente senza restare prigionieri della paura, accettando che un nuovo legame possa diventare occasione di consapevolezza e di felicità.

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