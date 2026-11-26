‘Fratelli tutti, un sentiero che ci unisce’, a Crespadoro il Natale prende forma attraverso i presepi. Bevilacqua (Lega- LV): “I presepi esprimono la storia, le tradizioni e l’identità culturale di una determinata comunità e la Regione Veneto li ha valorizzati con una apposita normativa.” (Arv) Venezia, 26 novembre 2026 - ‘Fratelli tutti, un sentiero che ci unisce, Campodalbero e i suoi presepi’, un percorso che intreccia fede, tradizione, solidarietà e valorizzazione del territorio, nel segno della fraternità e della condivisione. È questo il significato dell'iniziativa, promossa dall’associazione ‘Campodalbero guarda al futuro APS’, che si terrà dal 6 dicembre 2026 al 31 gennaio 2027 a Campodalbero, frazione di Crespadoro, in provincia di Vicenza. Viene proposto un itinerario tra i presepi, richiamando i valori dell'accoglienza, dell'amicizia e della vicinanza tra le persone.

I presepi diventano così, non soltanto espressioni della tradizione natalizia, ma simboli di una comunità che si ritrova e cammina insieme, riscoprendo il valore dello stare insieme e delle relazioni umane. Un'iniziativa che valorizza anche il paesaggio e le tradizioni locali, grazie all'impegno dei volontari e di quanti contribuiscono a mantenere viva questa testimonianza di fede e partecipazione. Un invito a vivere il Natale come occasione di incontro e condivisione, ricordando che la fraternità si costruisce attraverso piccoli gesti concreti e la capacità di sentirsi parte di una comunità. E oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Alessia Bevilacqua (Lega- LV) ha presentato la manifestazione, assieme a Elisa Maria Ferrari, Sindaco del comune di Crespadoro, a Cristian Bauce, Segretario dell’associazione ‘Campodalbero guarda al futuro’, a Luca Chiarello, membro dell’associazione, alla professoressa Giuliana Stocchetti, referente della scuola secondaria di Primo grado Melotto, a Micaela Carlotto, Presidente della Cooperativa sociale Moby Dick. “Ci avviciniamo al Santo Natale, uno dei momenti più suggestivi dell’anno, dove le comunità si preparano per vivere un momento di condivisione e di fede – ha affermato il consigliere regionale Alessia Bevilacqua - Il progetto nasce da una iniziativa dell’associazione ‘Campodalbero guarda al futuro’. Un sentiero di 10 chilometri, lungo il quale i visitatori potranno ammirare molti presepi, realizzati artigianalmente, i quali esprimono la storia, le tradizioni e l’identità culturale della comunità. Ricordo che la Regione del Veneto, con una apposita normativa, ha voluto proprio riconoscere e valorizzare il ricco patrimonio presepiale veneto. Un’iniziativa che valorizza anche il territorio dell’Alta Valle del Chiampo. Un progetto partecipativo e condiviso con diverse realtà del territorio, che ha saputo coinvolgere anche il mondo della scuola e dell’associazionismo sociale.” Elisa Maria Ferrari, Sindaco del comune di Crespadoro, ha sottolineato “il valore dell’iniziativa, giunta all’11esima edizione, e l’impegno costante dei volontari che, durante tutto l’anno, contribuiscono alla sua realizzazione. Le aree montane e le loro frazioni rappresentano l’anima più autentica del nostro territorio, ma anche una grande sfida: contrastare lo spopolamento. Per questo, sono fondamentali l’amore per la propria terra e il lavoro delle associazioni. Il sentiero dei presepi è una tradizione che può diventare uno strumento di rigenerazione dei nostri territori, capace di mettere in rete le migliori energie della valle. L’edizione di quest’anno, ci ricorda che una comunità deve saper camminare insieme, senza lasciare indietro nessuno.” Cristian Bauce, segretario dell’associazione ‘Campodalbero guarda al futuro’, ha ricordato che “il nostro sodalizio è nato nel 1999 con l’obiettivo di promuovere il territorio montano e le sue tradizioni. Progressivamente, abbiamo ampliato il nostro impegno, dando vita anche al percorso dei presepi. Dopo undici anni, possiamo dire che l’iniziativa ha riscosso un grande successo. Abbiamo ancora molte idee da sviluppare nelle prossime edizioni e nuovi progetti da realizzare in futuro. Il nostro obiettivo è distribuire le attività dell’associazione durante tutto l’anno, non soltanto nel periodo invernale dei presepi, con iniziative capaci di coinvolgere la comunità e continuare a valorizzare il territorio e le sue tradizioni. Perché, traendo forza dalle nostre bellezze e dal senso di comunità, non vogliamo rassegnarci al declino e allo spopolamento.” “Quest’anno, è stato completato il progetto dei murales, un vero e proprio presepe itinerante pensato per valorizzare il territorio e riscoprire i mestieri e le tradizioni delle singole contrade. Le opere raffigurano le attività e le persone che, nel tempo, hanno contribuito a caratterizzare e arricchire la vita della comunità – ha spiegato Luca Chiarello, membro dell’associazione ‘Campodalbero guarda al futuro APS’ - I visitatori potranno ammirare i murales lungo un percorso di circa 10 chilometri che attraversa 11 contrade: all’ingresso di ciascuna, sarà possibile scoprire il murale dedicato, in un itinerario che unisce arte, memoria e valorizzazione del patrimonio locale.” La professoressa Giuliana Stocchetti, referente della scuola secondaria di Primo grado paritaria, di ispirazione cattolica, Melotto, ha sottolineato “il valore educativo e familiare dell’iniziativa. Promuoviamo il rispetto verso tutti e una sana convivenza civile, rafforzando la condivisione di valori solidi, nel solco della tradizione francescana, legata ai presepi. Per questo, abbiamo accolto con entusiasmo il progetto promosso dall’associazione ‘Campodalbero guarda al futuro APS’. Abbiamo invitato i nostri studenti a realizzare i presepi a casa, insieme alle loro famiglie, per poi collocarli in apposite tinozze distribuite lungo il percorso. Crediamo sia importante che genitori e figli possano condividere un momento di preparazione al Natale. Prima delle festività natalizie, premieremo i presepi più belli.” Micaela Carlotto, presidente della cooperativa Moby Dick, che gestisce servizi per l’infanzia, per i minori e per le persone con disabilità, ha evidenziato “il valore inclusivo del progetto. Per noi, è un’opportunità per dare voce a chi spesso non ne ha. La nostra cooperativa gestisce nidi e micronidi, servizi per minori e Centri diurni per persone con disabilità. Abbiamo voluto coinvolgere queste ultime nel progetto perché crediamo che il Centro diurno rappresenti un pezzo di comunità che si unisce a un altro pezzo di comunità, quella di Crespadoro. L'obiettivo è fare in modo che le persone con disabilità siano riconosciute pienamente come cittadini, capaci, attraverso le proprie potenzialità, di contribuire alla vita della collettività, portando idee, partecipazione e impegno. Per una vera inclusione.” La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO