Il gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale del Veneto presenta la piattaforma informatica DalVeneto.it. Capogruppo Borgia: “Un ponte tra politica e territorio all’insegna dell’utilità, della gratuità e della trasparenza amministrativa” (Arv Venezia, 18 novembre 2026 Il gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Veneto ha presentato oggi a Venezia, nella sala stampa Oriana Fallaci di palazzo Ferro Fini, sede dell’assemblea legislativa regionale, la piattaforma informatica DalVeneto.it, il servizio gratuito che comprende portale e newsletter destinati a raccogliere e a fornire informazioni e aggiornamenti dall’assemblea legislativa regionale su bandi e finanziamenti regionali dedicati a privati, aziende, associazioni e pubblica amministrazione, e a contenere comunicati, news, mozioni, interrogazioni e progetti di legge dei componenti del gruppo consiliare di FdI. “DalVeneto.it - ha ricordato il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Claudio Borgia - nasce con l'obiettivo di offrire ai cittadini veneti maggiori informazioni e creare un ponte diretto tra l'amministrazione regionale, la politica e il territorio. Attraverso il sito sarà possibile accedere a una serie di contenuti e aggiornamenti, non soltanto sull'attività legislativa dei consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, ma anche su bandi, finanziamenti e iniziative della Regione del Veneto. A questo strumento si affiancherà una newsletter, organizzata per provincia e dedicata ai singoli consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, che sarà inviata direttamente agli indirizzi e-mail di tutti coloro che sceglieranno di iscriversi. La scelta nasce dalla volontà di rafforzare il rapporto con i cittadini e rendere più immediata la comunicazione tra i rappresentanti regionali e le comunità. Il progetto si fonda su tre principi: utilità, gratuità e trasparenza amministrativa. I cittadini devono sapere cosa facciamo in Consiglio regionale, quali sono le nostre attività sul territorio e come lavoriamo per dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini e delle comunità”.

“Oggi presentiamo un progetto al quale teniamo particolarmente - ha sottolineato il vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco Rucco - perché nasce da un'esigenza concreta che abbiamo riscontrato nel nostro rapporto quotidiano con i cittadini, il territorio, gli amministratori locali, le imprese e il terzo settore. La Regione del Veneto mette a disposizione, attraverso i propri assessorati e le proprie strutture, numerosi bandi, contributi e finanziamenti. Sono strumenti importanti, che possono sostenere le imprese, aiutare le associazioni, accompagnare gli investimenti dei comuni, favorire iniziative sociali, culturali ed economiche e offrire opportunità anche ai singoli cittadini. Non sempre, tuttavia, queste opportunità arrivano a conoscenza di chi potrebbe concretamente utilizzarle. Pensiamo soprattutto alle piccole e medie imprese, che spesso non dispongono di personale o strutture interne dedicate alla ricerca dei bandi e delle possibilità di finanziamento. Pensiamo ai piccoli comuni, che devono fare i conti con risorse umane e amministrative limitate. Pensiamo alle associazioni, al mondo del volontariato e ai cittadini, che non sempre hanno gli strumenti o il tempo per orientarsi nella grande quantità di informazioni disponibili. Crediamo che un'opportunità sia davvero tale soltanto quando diventa accessibile: da questa considerazione nasce DalVeneto.it. Si tratta di uno strumento digitale, immediato e gratuito per portare l'informazione utile direttamente a chi ne ha bisogno, uno strumento che aiuti a orientarsi tra le opportunità esistenti, che le organizzi e le renda facilmente consultabili. Il cuore del progetto è una newsletter che raccoglie bandi e finanziamenti regionali, organizzandoli secondo una logica territoriale e provinciale: per iscriversi sono sufficienti nome, cognome e indirizzo e-mail; si riceveranno una volta al mese, senza costi, le informazioni utili e le attività del singolo consigliere. L'obiettivo è evitare un'informazione indistinta e fare in modo che ciascuno riceva soprattutto ciò che può essergli utile. Ma DalVeneto.it non si esaurisce nella newsletter: abbiamo voluto realizzare anche un portale che rappresenti una finestra sull'attività del gruppo consiliare e sul lavoro dei nostri rappresentanti. Saranno disponibili comunicati stampa, notizie dai territori, mozioni, progetti di legge, risoluzioni e aggiornamenti sull'attività istituzionale dei consiglieri. Ci interessa, infatti, che i cittadini possano conoscere non soltanto le opportunità offerte dal sistema regionale, ma anche ciò che i loro rappresentanti fanno concretamente all'interno dell'assemblea legislativa”. “Dalla pagina iniziale del portale - ha ricordato Daniele Antoniol, digital marketer e curatore del progetto - è possibile accedere alle diverse sezioni e consultare le notizie e i comunicati, organizzati secondo una logica territoriale: il sistema è organizzato su base provinciale. Abbiamo individuato sette aree territoriali, corrispondenti alle province del Veneto, ciascuna collegata al consigliere o ai consiglieri regionali di riferimento: Silvia Calligaro per Belluno, Enoch Soranzo per Padova, Fabio Benetti per Rovigo, Claudio Borgia per Treviso, Laura Besio e Matteo Baldan per Venezia, Claudia Barbera e Anna Leso per Verona, Francesco Rucco per Vicenza. Ogni consigliere dispone inoltre di una propria pagina, nella quale sono presenti il profilo, gli incarichi, i riferimenti e i contatti, oltre alla possibilità di iscriversi alla relativa newsletter, che rappresenta la funzionalità principale del progetto. Chi desidera iscriversi può individuare la propria provincia e scegliere quale tipologia di informazione ricevere. In particolare, sono previste due categorie di destinatari: gli amministratori locali e le pubbliche amministrazioni, che potranno ricevere informazioni sulle opportunità e sui finanziamenti rivolti agli enti; e i privati cittadini, imprese e associazioni, che potranno ricevere informazioni sui contributi e sui bandi destinati a queste categorie. Il sistema raccoglie le opportunità regionali e quelle specificamente riferite ai territori, organizzandole in modo da renderle facilmente individuabili. La scelta progettuale è stata quella di privilegiare semplicità, accessibilità e immediatezza: non vogliamo che l'utente debba cercare in decine di sezioni o consultare continuamente fonti diverse, ma che possa trovare in un unico ambiente le informazioni principali di suo interesse”.

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