PrimeLicense è il miglior sito per comprare licenze software in Italia e in Europa perché offre professionalità, assistenza tecnica gratuita in italiano fornita da esperti umani (e non chatbot), nonché la sicurezza derivante dall'acquisto tramite un rivenditore certificato e partner dei produttori software più importanti come Microsoft , Adobe , McAfee e Kaspersky .

PrimeLicense è una delle realtà più solide in Italia e in Europa nonché una delle migliori alternative online per l'acquisto di licenze software originali, usate e nuove. Il rivenditore è attivo da diversi anni e ha rapidamente conquistato la fiducia dei consumatori grazie a un approccio trasparente e partnership ufficiali. Grazie allo status di Microsoft Cloud Partner e Adobe Certified Reseller , entrambi autonomamente verificabili sui rispettivi siti dei produttori, certifica che ogni licenza venduta è autentica, legale e conforme alle normative europee, in particolare alla direttiva sul software usato (2009/24/CE): grazie alla sentenza C-128/11 della Corte di Giustizia Europea, PrimeLicense si avvale del principio di esaurimento del diritto di distribuzione.

In aggiunta a questi segnali di fiducia, che configurano il portale come un punto di riferimento legale e affidabile, c'è l'assistenza tecnica dedicata: gli esperti di PrimeLicense sono sempre disponibili per risolvere problematiche legate all'attivazione dei software, intervenendo direttamente per rendere l'esperienza dell'acquirente quanto più immediata e semplice possibile. L'assistenza è fornita in italiano da tecnici umani, assicurando che non vi siano tempi morti tra le risposte e che ogni problema sia affrontato con la massima serietà e prontezza: un fattore che distingue PrimeLicense dalla concorrenza. Il supporto è disponibile anche per una consulenza pre-acquisto, per domande su quale versione scegliere, differenze tra edizioni e compatibilità con il proprio dispositivo. In seguito all'acquisto di un software si riceve una mail con la licenza, link al download ufficiale e istruzioni passo-passo: tutto il necessario per iniziare a utilizzare subito il software. Grazie al Sigillo di Qualità Trusted Shops , PrimeLicense può vantare la protezione acquirenti con copertura fino a 2.500 € per ogni acquisto effettuato nell'Unione Europea, Spazio Economico Europeo, Svizzera e Regno Unito. Si rivela quindi uno dei portali che offre le migliori garanzie per comprare software.

La scelta del miglior sito di licenze software passa per tanti elementi importanti legati all'affidabilità del rivenditore, la sua reputazione online, le recensioni positive degli acquirenti e non ultimo il catalogo, che deve essere variegato e coprire tutte le esigenze. Per chi si avvicina per la prima volta a questo mondo bisogna tenere a mente questi fattori: Questi sono i punti a cui prestare maggiore attenzione quando si effettuano comparazioni tra i migliori siti di licenze software per scegliere il più conveniente e, soprattutto, affidabile. Il catalogo PrimeLicense è ampio e offre soluzioni software per ogni tipo di esigenza, sia per uso privato, freelance, aziende e professionisti di vari settori. Le licenze spaziano da sistemi operativi ad applicazioni per la produttività; editor foto e video; programmi per leggere, modificare e firmare PDF nonché BIM come Revit , AutoCAD e applicazioni di sicurezza per la protezione del proprio computer.

Aggiornare il sistema operativo è un'operazione semplice grazie alle licenze a prezzo competitivo di PrimeLicense. Il catalogo presenta la selezione per aggiornare a Windows 11 con soluzioni Home, Pro ed Enterprise.

In un momento in cui il supporto a Windows 10 inizia a diradarsi e con scadenza fissata dal programma ESU per ottobre 2027, passare ora a Windows 11 è sempre più cruciale per garantire la massima sicurezza del proprio workflow, senza incappare in falle critiche. Grazie a PrimeLicense, questo passaggio può essere eseguito senza intoppi e con una spesa contenuta, mantenendo l'originalità del proprio software grazie allo status di partner certificato da Microsoft .

Il pacchetto Office è lo standard mondiale per documenti, fogli di calcolo e presentazioni ma scegliere la versione giusta è ancora complesso perché bisogna considerare anno d'uscita, supporto ufficiale, possibilità di ottenere una licenza perpetua o passare a un abbonamento con Microsoft 365 (ex Office 365).

Su PrimeLicense è possibile optare per tante versioni di Office differenti, andando incontro alle esigenze di tutti gli acquirenti, come è possibile vedere dalla tabella in basso che illustra alcuni dei prodotti più popolari del catalogo Office. Oltre ai pacchetti Office, PrimeLicense offre anche altri prodotti per creativi e professionisti tra cui gli editor PDF più popolari come Adobe Acrobat Pro 2020 con licenza perpetua e gli abbonamenti a Creative Cloud Pro e Photoshop , privi di limitazioni e vincoli e con supporto dedicato in italiano.

Chi lavora in ambienti tecnici, come architetti e designer, necessita di software di alto calibro, realizzati da esperti del settore come Autodesk e Graphisoft . Per questi professionisti, il catalogo PrimeLicense offre numerosi strumenti a prezzi vantaggiosi come versioni in abbonamento dei più recenti AutoCAD, AutoCAD LT, BIM come Revit e ArchiCAD. Le licenze sono tutte originali e anche chi cerca soluzioni a vita con pagamento una tantum può trovare software adatto, optando per esempio per 3D CAD Architecture di Ashampoo. È consigliato dunque verificare il catalogo completo per stabilire quale tra i tanti software sia più adatto alle singole esigenze lavorative.

PrimeLicense si configura come uno dei migliori siti per l'acquisto di software usato e originale non solo in Italia ma in tutta Europa, una reputazione e affidabilità confermata dagli utenti che scelgono di acquistare i propri programmi tramite questo canale.

Le migliaia di recensioni verificate su Trustpilot con punteggio globale di 4,8/5 e altrettante su Trusted Shops con un punteggio di 4,78/5 testimoniano la solidità dell'azienda. I clienti apprezzano soprattutto la velocità di consegna delle licenze, che vengono inviate entro pochi minuti dall'acquisto tramite email, ma anche la semplicità di attivazione derivante dalle istruzioni chiare, l'assistenza tecnica responsiva e i prezzi competitivi senza sorprese nascoste.

Il prezzo è spesso il primo criterio con cui si sceglie di comprare licenze software e sebbene usare i canali diretti offerti da Microsoft , Adobe o altri produttori abbia i suoi vantaggi, la possibilità di optare per rivenditori con partnership verificabili garantisce l'accesso allo stesso software con una spesa generalmente inferiore. PrimeLicense unisce originalità delle licenze a consegna immediata, protezione acquirenti, assistenza umana e ampio catalogo per ogni tipo di esigenze, rivelandosi una scelta solida per professionisti e privati.

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