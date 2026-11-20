(ARV) Venezia, 20 novembre 2026 Fare fronte comune tra istituzioni e cittadini, individuare soluzioni alternative e lavorare a una proposta di legge nazionale che restituisca ai territori il potere di decidere dove realizzare i grandi impianti di accumulo di energia elettrica. Con questi obiettivi la Seconda e la Terza Commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto, presiedute rispettivamente da Elisa De Berti e Roberto Marcato, si sono recate oggi a Sandrigo, Bolzano Vicentino e Rosà, nel Vicentino. Presenti anche il vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Rucco e il past president del Consiglio regionale Roberto Ciambetti.

“Siamo qui con un duplice obiettivo: costruire un’alleanza territoriale tra istituzioni e comitati dei cittadini per individuare possibili soluzioni alternative e lavorare a una modifica della normativa nazionale – dichiara Roberto Marcato, presidente della Terza Commissione –. Oggi ci è stata consegnata una proposta di legge statale che sottoporremo agli uffici legislativi del Consiglio regionale, con l’obiettivo di portarla quanto prima in Aula per l’approvazione. Nessuno è contrario alla transizione ecologica ed energetica, ci mancherebbe. Sappiamo tutti quanto sia importante investire nelle energie rinnovabili, ma non possiamo consentire che la transizione energetica diventi un pretesto per fare business a scapito delle nostre comunità. Noi i territori di pregio li difendiamo e di certo non arretriamo di fronte alle richieste di gruppi industriali, spesso internazionali o multinazionali, i cui interessi economici non possono prevalere su quelli dei cittadini. La normativa europea e quella nazionale devono riconoscere alle comunità locali quantomeno il potere di individuare le aree idonee a ospitare questi impianti”.

“Se un impianto di queste dimensioni fosse collocato in un’area industriale, troverebbe la sua naturale destinazione, evitando di interferire con aree di pregio, di generare criticità sotto il profilo acustico e di incidere negativamente sul valore degli immobili circostanti – prosegue Marcato –. Chiediamo semplicemente che Regioni, Province e Comuni possano individuare le aree idonee e che, laddove queste non esistano, un sindaco abbia anche la possibilità di dire no. Come Consiglio regionale del Veneto ci impegneremo a portare questa proposta all’attenzione del legislatore nazionale. La transizione energetica deve essere governata, non subita”.

“Quando più Comuni e comitati si mettono insieme, la loro voce non può essere ignorata – sottolinea Elisa De Berti, presidente della Seconda Commissione –. La nostra presenza oggi testimonia la volontà del Consiglio regionale di ascoltare queste istanze e farsene interprete. Non possiamo accettare che i cittadini siano spettatori passivi della trasformazione dei luoghi in cui vivono, né che gli amministratori locali, che meglio di chiunque altro conoscono le caratteristiche e le fragilità dei propri territori, si trovino privati degli strumenti necessari per tutelarli. I Comuni hanno investito per decenni nella programmazione urbanistica, individuando le destinazioni d’uso delle diverse aree, cercando di contemperare le esigenze dello sviluppo produttivo con quelle della tutela ambientale e della qualità della vita. Questo patrimonio di conoscenze e di scelte amministrative non può essere ignorato”.

“Il caso di Sandrigo pone interrogativi concreti sulla localizzazione dell’impianto, in un contesto particolarmente delicato sotto il profilo idrogeologico e ambientale – prosegue De Berti –. Le nuove tecnologie offrono importanti opportunità, ma introducono anche rischi sul piano della sicurezza, che richiedono un’attenta valutazione. Dobbiamo garantire che ogni intervento sia compatibile con la morfologia del territorio, con le sue caratteristiche ambientali e con la presenza di insediamenti abitativi. È necessario restituire centralità alla pianificazione territoriale e dare agli amministratori locali strumenti normativi adeguati. La tutela dell’ambiente e la transizione energetica non sono obiettivi contrapposti, ma devono procedere insieme, attraverso scelte condivise con le comunità”.

La prima tappa della visita istituzionale ha riguardato Sandrigo, dove è prevista la realizzazione di un impianto BESS (Battery Energy Storage System) da 72 MW di potenza e 290 MWh di capacità di accumulo, su una superficie agricola di quasi 35 mila metri quadrati nella zona del Tugurio. Il caso è approdato all’attenzione del Consiglio regionale anche attraverso la raccolta di 2.500 firme di cittadini che chiedono una diversa localizzazione dell’impianto. Le due Commissioni si sono successivamente recate nei Comuni di Bolzano Vicentino e Rosà, dove potrebbero sorgere impianti analoghi, incontrando cittadini, comitati e amministrazioni locali.

Gli impianti BESS sono sistemi di accumulo costituiti da grandi batterie, generalmente alloggiate in appositi container, che consentono di immagazzinare energia elettrica e reimmetterla nella rete in un secondo momento. Non si tratta di impianti di produzione di energia rinnovabile: possono accumulare elettricità proveniente da qualsiasi fonte, contribuendo alla stabilità della rete e consentendo agli operatori di acquistare energia nelle fasce orarie in cui costa meno e rivenderla quando il prezzo di mercato è più elevato.

Il nodo politico e amministrativo riguarda soprattutto la localizzazione di queste infrastrutture. La normativa nazionale prevede infatti procedure autorizzative nell’ambito delle quali il dissenso delle amministrazioni comunali e regionali non rappresenta necessariamente un elemento ostativo alla realizzazione degli impianti. Le istituzioni territoriali possono quindi trovarsi nella condizione di non poter impedire interventi che modificano significativamente la destinazione e le caratteristiche di aree agricole, anche a fronte di una programmazione urbanistica consolidata da decenni. È su questo fronte che il Consiglio regionale del Veneto intende intervenire attraverso una proposta di legge statale che rafforzi le prerogative delle amministrazioni territoriali.

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