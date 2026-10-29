Londra, 29 ottobre 2026 – La Camera di Commercio e Industria Italiana per il Regno Unito (ICCIUK) si prepara a celebrare un traguardo storico: il suo 140° anniversario, in occasione della 47ª Conferenza Annuale, in programma giovedì 29 ottobre 2026 presso il prestigioso The Dorchester di Londra.

Fondata nel 1886, la Camera rappresenta da 140 anni un punto di riferimento per le relazioni economiche e commerciali tra Italia e Regno Unito, accompagnando le imprese nei processi di internazionalizzazione, favorendo nuove opportunità di investimento e promuovendo il dialogo tra istituzioni, aziende e territori.

L'edizione di quest'anno, dal titolo “The Power of Regions: How Sicily and Wales Drive Investment, Innovation and Growth”, sarà dedicata al ruolo strategico delle economie regionali nello sviluppo degli investimenti, dell'innovazione e della crescita internazionale, con un focus particolare sulla Sicilia e sul Galles.

La Conferenza si aprirà con i saluti istituzionali del Presidente della Camera, Roberto Costa, e dell'Ambasciatore d'Italia nel Regno Unito, S.E. Fabio Cassese, che sottolineeranno l'importanza delle relazioni economiche bilaterali e il ruolo della Camera nel rafforzamento dei legami tra i due Paesi.

Tra i momenti centrali della Conferenza, il keynote speech di Lord Anas Sarwar, Minister of State for Trade del Governo britannico, che sarà dedicato al ruolo strategico delle realtà regionali come motori di sviluppo economico, innovazione e crescita. Il suo intervento offrirà una prospettiva istituzionale sull'importanza di valorizzare le specificità e le potenzialità dei territori, promuovendo investimenti, competitività e nuove opportunità di collaborazione economica.

Il programma prevede inoltre un intervento istituzionale di Antonio Belcuore, Commissario Straordinario della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, che porterà il contributo del territorio siciliano al dibattito sulle opportunità di sviluppo economico e cooperazione internazionale.

Ad introdurre il panel sarà Daniele Borghi, Senior Expert Innovation Intelligence di Intesa Sanpaolo Innovation Center, con un intervento dedicato ai grandi megatrend che stanno trasformando il nostro pianeta e ridefinendo gli scenari economici e sociali globali. La sua riflessione approfondirà come i territori possano affrontare questi cambiamenti e, grazie all'innovazione tecnologica, trasformare le sfide in opportunità di crescita e in vantaggi competitivi.

Seguirà il panel “The Power of Regions: How Sicily and Wales Drive Investment, Innovation and Growth”, moderato da Deborah Bonetti, Direttrice della Foreign Press Association, che vedrà la partecipazione di Mark John, Co-Founder di Tramsheds Tech Ltd, Claudia Porretta Serapiglia, Managing Director di Eni UK, e Avv. Daniele Giacalone, Managing Director di Hadvice.

Il confronto offrirà un'occasione per approfondire le potenzialità economiche della Sicilia e del Galles, analizzando il contributo di settori strategici quali turismo e ospitalità, agroalimentare e Made in Italy, tecnologia, connettività e infrastrutture. Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo dell'innovazione, degli investimenti e delle collaborazioni internazionali nel rafforzare la competitività delle economie regionali.

Nel corso della serata sarà inoltre presentato il progetto “Ragazzi on the Road”, un'iniziativa dedicata ai giovani, che offrirà l'occasione di valorizzare l'importanza delle esperienze formative, dell'orientamento e del coinvolgimento delle nuove generazioni in percorsi di crescita personale e professionale.

La Conferenza rappresenterà inoltre un'importante occasione di incontro tra rappresentanti istituzionali, imprenditori, investitori e professionisti della comunità economica italo-britannica, favorendo nuove connessioni e opportunità di collaborazione.

Al termine dei lavori, la serata proseguirà con una cena di gala dedicata alla celebrazione del 140° anniversario della Camera, alla presenza di esponenti del mondo istituzionale e imprenditoriale, accompagnata da momenti celebrativi e di networking.

La realizzazione della Conferenza è resa possibile grazie al sostegno di Unioncamere Sicilia, La Doria, Intesa Sanpaolo, Parmigiano Reggiano e Leasys, con ITA Airways in qualità di Official Airline Partner. Un ringraziamento particolare va inoltre ai partner Fiasconaro, San Bernardo, Helichrysum, Il Sole Spirits, Alivini, Birra Baladin, Moletto Wines e Rocco Forte Hotels, che contribuiscono alla realizzazione e al successo di questa importante celebrazione.

Il 140° anniversario costituisce non soltanto un'occasione per ripercorrere la lunga storia della Camera, ma anche un momento per guardare al futuro e riaffermare il suo impegno nel sostenere le imprese italiane nel Regno Unito, promuovere il Made in Italy e rafforzare ulteriormente i rapporti economici e commerciali tra i due Paesi.

Informazioni sull'evento 47ª Conferenza Annuale ICCIUK e Celebrazione del 140° Anniversario Data: Giovedì 29 ottobre 2026 Luogo: The Dorchester, 53 Park Lane, Londra Tema: The Power of Regions: How Sicily and Wales Drive Investment, Innovation and Growth Per maggiori informazioni: https://icciuk.org.uk/en/events/icciuk-annual-conference-140th-anniversary-celebration/ La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di The Italian Chamber of Commerce and Industry for the UK (LTD Private Company Limited by Guarantee)