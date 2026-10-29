(Arv) Venezia, 29 ottobre 2026 La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), segretario Anna Leso (FdI), ha espresso oggi, all’unanimità, parere favorevole alla Giunta regionale (PAGR n. 63) sul provvedimento: “Bando regionale per interventi di tutela, fruizione pubblica e valorizzazione dell'isola di Poveglia (VE). Definizione dei criteri per l'accesso ai contributi.” Alla presenza dell’assessore regionale con delega all’Ambiente, Elisa Venturini, è stato rilasciato parere favorevole alla Giunta regionale (PAGR n. 64), a maggioranza, senza voti contrari, sul provvedimento “Contributi annuali agli Enti gestori di Parchi Regionali per spese di impianto e di funzionamento. Esercizio 2026.”.

Presente l’assessore Venturini, è stato dato parere favorevole all’Esecutivo regionale, sempre a maggioranza, senza voti contrari, sul provvedimento (PAGR n. 68) “Contributi agli Enti Gestori di Parchi Regionali per l’attuazione delle previsioni dei Piani Ambientali. Esercizio 2026.” La commissione ha quindi licenziato, a maggioranza, il Progetto di legge regionale n. 122, a prima firma del Presidente De Berti, “Modifiche e integrazioni alla L.R. n. 39/2017 'Norme in materia di edilizia residenziale pubblica' e successive modificazioni”.

Per l’esame dell’Aula, Relatore, è stato nominato il Presidente De Berti, Correlatore, il Vicepresidente Montanariello.

La proposta normativa interviene sulla L.R. n. 39/2017, introducendo alcune modifiche finalizzate a garantire che il patrimonio abitativo pubblico sia destinato a coloro che ne abbiano effettiva necessità e ne facciano un utilizzo conforme alle finalità previste dalla normativa regionale. Introduce nuovi requisiti e condizioni di permanenza per gli alloggi pubblici, rafforza il sistema dei controlli e migliora il sistema di monitoraggio e valutazione delle politiche regionali nel settore dell’edilizia residenziale pubblica.

È stato infine presentato dal primo firmatario, il consigliere regionale Filippo Rigo (Lega- LV), il Progetto di legge n. 6 “Misure a sostegno dell'agricoltura verticale - Modifica della L.R. n. 40/2003 'Nuove norme per gli interventi in agricoltura'” Il provvedimento, incardinato nella Terza commissione, ha l’obiettivo di individuare forme innovative di agricoltura urbana e rurale, votate alla ricerca della sostenibilità, sia economica che ambientale.

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