Milano, 29 ottobre 2026 — Narwal , leader globale nella pulizia intelligente dei pavimenti e uno dei primi cinque brand al mondo nel settore dei robot aspirapolvere, celebra il suo decimo anniversario, segnando un decennio di innovazione ispirata alle esigenze della vita quotidiana. Fondata nel 2016 a Songshan Lake, Dongguan, in Cina, l'azienda è nata con un obiettivo semplice: rendere le pulizie meno impegnative e restituire alle persone più tempo per ciò che conta davvero. Oggi Narwal è presente in oltre 30 Paesi e regioni e porta le sue soluzioni per la pulizia intelligente in più di 6 milioni di case, con tecnologie basate sull'intelligenza artificiale che continuano a evolversi nel segno della filosofia che guida il brand fin dalle origini: Clean for Love.

Nell'ultimo decennio, Narwal ha contribuito all'evoluzione della cura robotizzata dei pavimenti, introducendo innovazioni che spaziano dal lavaggio automatico dei moci al rilevamento intelligente dello sporco, dai sistemi di spazzole anti-groviglio alle tecnologie di pulizia adattiva. Nel 2025, l'azienda ha venduto 1,7 milioni di unità in tutto il mondo, registrando una crescita annua del 28,7% e classificandosi tra i cinque principali marchi di robot aspirapolvere al mondo per volume di spedizioni, secondo IDC. Entrando nel suo secondo decennio, Narwal mantiene invariata la propria ambizione: risolvere i problemi concreti delle pulizie domestiche attraverso un'ingegneria attenta e accurata, rendendo la vita quotidiana un po' più semplice. La storia di Narwal nasce da una frustrazione domestica comune. Osservando sua madre lavare ripetutamente il pavimento, fermarsi per sciacquare il mocio e poi riprendere le pulizie, Junbin ha individuato l'opportunità di ripensare una delle attività più ripetitive della vita quotidiana. Trasformare questa esigenza in una soluzione autonoma ha richiesto tre anni di sviluppo, oltre 30 approcci tecnici esplorati, più di 200 perfezionamenti del design dei moci e oltre 10 revisioni della struttura del sistema di pulizia. Il risultato è stato il T10 , lanciato nel 2019, i l primo robot aspirapolvere e lavapavimenti al mondo dotato di un sistema automatico di pulizia dei moci . Il prodotto ha superato i 10 milioni di RMB di vendite nel primo giorno ufficiale di commercializzazione in Cina ed è stato successivamente incluso tra le migliori invenzioni del 2020 dalla rivista TIME.

Per Narwal, il T10 ha rappresentato molto più di un lancio di successo. Ha dimostrato che un nuovo approccio alle pulizie poteva rispondere a un'esigenza domestica concreta e dare origine a una nuova categoria di prodotti. Questo principio continua a guidare l'azienda: la tecnologia deve partire dal modo in cui le persone vivono realmente, non soltanto da ciò che è tecnicamente possibile realizzare. Per Narwal, Clean for Love esprime il legame tra la tecnologia e il suo scopo: offrire alle persone più libertà per godersi la famiglia, gli animali domestici e la propria casa. Questa filosofia si fonda su tre principi: umanità, innovazione e libertà. Significa partire dalle esigenze reali degli utenti, affrontare le sfide tecniche con soluzioni concrete e ridurre il tempo dedicato alle pulizie e alla manutenzione.

Nell'ultimo decennio, questi principi hanno guidato una serie di importanti traguardi nel settore della cura intelligente dei pavimenti: Ogni traguardo riflette la stessa filosofia di sviluppo: individuare un problema rilevante nella vita quotidiana, comprendere perché le soluzioni esistenti non siano sufficienti e progettare un modo migliore per affrontarlo. Una pulizia efficace richiede più della potenza di aspirazione: deve adattarsi alle abitudini familiari, agli animali domestici e ai diversi materiali delle superfici. Per le famiglie , schizzi di cibo, giocattoli sparsi e le esigenze legate alla cura dei bambini lasciano poco tempo per ulteriori faccende domestiche. La navigazione intelligente e il riconoscimento degli ostacoli aiutano i robot ad adattarsi ai cambiamenti dell'ambiente, mentre la tecnologia FlowWash contribuisce ad affrontare le macchie e i liquidi versati nella vita quotidiana, offrendo un lavaggio efficace e costante.

Per chi ha animali domestici , la perdita di pelo, i capelli aggrovigliati e le impronte di zampe sporche sono problemi ricorrenti. Il sistema anti-groviglio DualFlow di Narwal è progettato per convogliare peli e capelli verso il contenitore della polvere, riducendo la manutenzione delle spazzole. La modalità Pet Mode con funzioni di pulizia mirata delle aree frequentate dagli animali aiutano inoltre a intervenire nei punti in cui lo sporco tende ad accumularsi.

Per la casa in generale , lo sporco in profondità nei tappeti, i residui in cucina e le tracce lasciate dopo un incontro con amici o familiari richiedono approcci di pulizia differenti. Narwal combina la tecnologia di lavaggio FlowWash, le capacità di pulizia dei tappeti e un'intelligenza di pulizia adattiva per contribuire alla cura dei pavimenti, indipendentemente dai materiali e dalle condizioni domestiche.

La crescita internazionale di Narwal è sostenuta da investimenti nella tecnologia proprietaria e da una stretta integrazione tra ricerca, sviluppo e produzione. L’azienda conta oltre 700 ingegneri dedicati alla ricerca e sviluppo, pari a più del 40% della forza lavoro totale, e ha depositato oltre 1.500 domande di brevetto. I team di ricerca e sviluppo a Shenzhen collaborano con gli impianti produttivi di Dongguan per perfezionare i progetti, testare le prestazioni e affrontare le sfide produttive durante lo sviluppo.

Tra le innovazioni più recenti figura Narwal Flow 2 , lanciato nel 2026. Il sistema FlowWash utilizza un mocio a rullo piatto, l’erogazione di acqua pulita e l’estrazione dell’acqua sporca per mantenere costantemente rinnovata la superficie di pulizia. NarMind Pro 2.0 migliora il riconoscimento dell’ambiente e l’adattamento delle decisioni di pulizia.

Entrando nel suo secondo decennio, Narwal continuerà a sviluppare soluzioni per la cura intelligente dei pavimenti, migliorando la capacità dei robot di adattarsi a diverse abitazioni e riducendo la necessità di intervento umano. Dietro ogni innovazione c'è un lavoro costante, fatto di attenzione alla qualità e cura di ogni dettaglio: ingegneri che continuano a perfezionare i progetti, team che lavorano per migliorare ogni aspetto e la determinazione a realizzare prodotti che sappiano rispondere davvero alle esigenze della vita quotidiana. Ma il valore di questo impegno va oltre la tecnologia. Si misura soprattutto nel tempo che restituisce alle persone: più momenti da condividere con i propri figli, più libertà per gli animali domestici di muoversi in casa e la possibilità di tornare ogni giorno in un ambiente pulito e accogliente, in cui sentirsi bene. Dieci anni fa, Narwal è nata dal desiderio di rendere la vita più semplice a una madre. Oggi quello stesso desiderio continua a guidarne il lavoro: risolvere problemi concreti, superare i limiti della pulizia intelligente e offrire a un numero sempre maggiore di persone la libertà di dedicarsi a ciò che amano. Noi ci occupiamo dello sporco. Voi godetevi ciò che amate.

Narwal sviluppa soluzioni innovative per la pulizia intelligente dei pavimenti, con un approccio basato sulla ricerca e sviluppo e sulla comprensione delle esigenze degli utenti. Tra le sue innovazioni figurano il sistema automatico di pulizia dei moci, la tecnologia AI DirtSense™ e i sistemi anti-groviglio. Tra i cinque principali brand globali nel settore dei robot aspirapolvere, Narwal serve oltre 6 milioni di famiglie in più di 30 Paesi e regioni, tra cui Europa, Nord America, Corea del Sud e Australia. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di NARWAL