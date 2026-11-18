(Arv) Venezia, 18 novembre 2026 "Spesso le opportunità economiche sul territorio ci sono, ma non sempre chi potrebbe beneficiarne riesce a venirne a conoscenza in tempo o a individuare con facilità quanto necessario. Con questo servizio vogliamo quindi rendere più semplice l'accesso alle informazioni e avvicinare le opportunità regionali a cittadini, imprese, associazioni e amministrazioni locali". Commenta così Claudio Borgia, capogruppo di Fratelli d'Italia, la presentazione della nuova newsletter gratuita di DalVeneto.it, il portale informativo promosso dal Gruppo consiliare di Fratelli d'Italia per raccogliere e diffondere bandi, finanziamenti e opportunità messe a disposizione dalla Regione. “Il servizio, presentato questa mattina a Palazzo Ferro Fini di Venezia, prevede un invio mensile con una selezione delle misure disponibili organizzate provincia per provincia. E per il territorio trevigiano il riferimento è proprio il sottoscritto attraverso la cui pagina sarà possibile ricevere aggiornamenti sulle opportunità di interesse per la provincia. Nel dettaglio, sono previsti due distinti percorsi informativi: uno dedicato agli amministratori locali, con particolare attenzione ai finanziamenti rivolti agli enti pubblici, e uno destinato a cittadini, imprese e associazioni”, spiega Borgia. "Pensiamo, ad esempio, ad un Comune che cerca risorse per realizzare un'opera pubblica, a un'impresa che vuole investire o a un'associazione che intende sviluppare un nuovo progetto. Per tutti questi soggetti conoscere tempestivamente i bandi disponibili può fare la differenza. Il nostro intento è dunque quello di mettere a disposizione uno strumento pratico e gratuito che permetta a tutti di individuare più facilmente le occasioni di finanziamento e di non perdere opportunità semplicemente perché non si era a conoscenza della loro esistenza", prosegue Borgia. “Il progetto arriva al lancio ufficiale dopo poco più di un mese di sperimentazione, tanto che a livello regionale il portale ha già registrato oltre 4.000 utenti, mentre le newsletter dei Consiglieri hanno raccolto complessivamente 1.216 contatti unici, con due invii di prova già effettuati. Accanto alle informazioni sui bandi gli iscritti riceveranno anche aggiornamenti sull'attività istituzionale del Consigliere scelto, così da avere un canale diretto per conoscere il lavoro portato avanti in Regione. Crediamo che informare e mantenere un rapporto costante con il territorio siano parte integrante del nostro ruolo istituzionale", aggiunge Borgia. “Ogni newsletter comprenderà infatti anche due aggiornamenti sull'attività del Consigliere selezionato. L'iscrizione è gratuita: è sufficiente collegarsi al sito www.dalveneto.it, accedere alla sezione ‘Al servizio del territorio’ e selezionare la pagina dedicata al sottoscritto, Claudio Borgia, oppure procedere direttamente dalla home page scegliendo il percorso informativo di proprio interesse”, conclude Borgia. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO