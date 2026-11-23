In Italia il credito al consumo presenta andamenti diversi a seconda del prodotto. Nel confronto tra maggio 2025 e maggio 2026, il BNPL cresce del 40,2%, registrando la seconda crescita più alta tra i paesi monitorati (Australia a +115,7% e Germania a +16,8%). In crescita anche i prestiti personali dell’11,7%, una tendenza comune a tutti e sei i mercati europei inclusi nell’analisi. Carte di credito e credito revolving registrano un aumento dello 0,8%. Diminuiscono invece del 6% i finanziamenti erogati presso il punto vendita (POS) e del 5,2% i mutui. È quanto emerge dall’ Experian International Consumer Credit Observatory 2026 che ha analizzato le tendenze del credito al consumo in otto mercati - Australia, Sudafrica, Italia, Norvegia, Spagna, Francia, Danimarca e Germania – rilevando dinamiche diverse tra Paesi e prodotti.

L’analisi combina dati di Experian provenienti dai portafogli e dalle banche dati creditizie con quelli sui finanziamenti erogati comunicati dai membri di Eurofinas, offrendo un quadro indicativo della trasformazione che sta vivendo il credito al consumo. Poiché le fonti utilizzano metriche e periodi di confronto differenti, i risultati tra i mercati vanno interpretati come indicazioni di tendenza, non come confronti omogenei. Per gli istituti di credito attivi a livello internazionale, queste differenze sottolineano l’importanza di comprendere l’andamento del credito sia per tipologia di prodotto sia nei singoli mercati locali. “I dati italiani dell’Osservatorio Internazionale si inseriscono nel quadro di analisi che Experian conduce regolarmente sul mercato domestico attraverso il Rapporto mensile sul Credito. Se l’incremento annuale del +40% del BNPL [LI1] era atteso, in linea con quanto rileviamo a livello locale, è interessante vedere cosa succede sugli altri prodotti: i prestiti personali crescono, i mutui calano, il punto vendita si contrae. Avere la visione di questi movimenti in otto mercati consente e non solo di inquadrare in uno scenario più ampio i cambiamenti della domanda di credito in Italia, ma anche di comprendere se questa traiettoria è già consolidata altrove o se siamo ancora in una fase iniziale, e quindi quanto il nostro mercato potrebbe esserne influenzato”, commenta Giulio Mariani, Director of Data & AI di Experian .

Prestiti personali: il segnale positivo più diffuso I prestiti personali mostrano un andamento positivo in sette degli otto mercati dell’osservatorio, il segnale di crescita più significativo tra i prodotti analizzati. Il Sudafrica registra il dato più elevato (+27,6%). Tutti e sei i mercati europei registrano un aumento (da +3,3% a +18,8%); solo l’Australia è in calo (-1,9%).

Il BNPL cresce rapidamente nei mercati in cui è rilevato separatamente Il BNPL e i prestiti digitali registrano un andamento largamente positivo in Australia, Italia e Germania, i tre mercati in cui Experian lo ha monitorato, anche rispetto agli altri prodotti analizzati. È l’Australia a segnare l’aumento più consistente (+115,7%), seguita da Italia (+40,2%) e Germania (+16,8%), tutti incrementi molto più alti rispetto alle altre voci dell’intero Osservatorio. Il risultato australiano va letto nel contesto delle norme sul BNPL introdotte a luglio 2025, che hanno reso obbligatori i controlli presso i credit bureau per le richieste specifiche, contribuendo a un aumento dei volumi di richieste.

Mutui, finanziamenti POS e credito revolving: andamenti divergenti I finanziamenti nei punti vendita mostrano andamenti molto diversi da un mercato all’altro. Danimarca e Norvegia registrano gli aumenti più marcati, rispettivamente del 50,6% e del 43,8%, mentre Italia, Francia e Sudafrica segnano una contrazione. Tra il risultato più alto e quello più basso si osserva una differenza di 64,2 punti percentuali. Complessivamente, i finanziamenti nei punti vendita risultano positivi in quattro dei sette mercati analizzati, con due aumenti superiori al 40%.

Anche il quadro del credito revolving e delle carte è disomogeneo. Norvegia e Germania registrano una crescita significativa, mentre la Danimarca - nonostante il forte aumento dei finanziamenti POS - mostra il calo più marcato tra tutti i prodotti dell’osservatorio (-68,2%). I mutui restano sotto pressione nei mercati con dati disponibili, tranne la Norvegia, l’unico Paese in cui tutti i prodotti analizzati registrano un andamento positivo. Carte di credito e credito revolving sono positivi in tre mercati su otto, con un mercato stabile e quattro in calo. I dati sui mutui sono disponibili per quattro mercati e solo uno registra un andamento positivo. Informazioni sull’Experian International Consumer Credit Observatory 2026 L’Experian International Consumer Credit Observatory 2026 è la prima edizione di un’analisi cross-market che esamina le variazioni stimate su base annua del credito al consumo in otto mercati selezionati: Australia, Sudafrica, Italia, Norvegia, Spagna, Francia, Danimarca e Germania. L’analisi comprende mutui, prestiti personali, finanziamenti erogati presso il punto vendita (POS), carte di credito/credito revolving e BNPL/prestiti digitali, laddove i dati sono disponibili.

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