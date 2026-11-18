(Arv) Venezia,18 novembre 2026 Il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in Consiglio Veneto, Carlo Cunegato, ha presentato oggi a Venezia, nella sala stampa Oriana Fallaci di palazzo Ferro Fini, sede dell’assemblea legislativa regionale, il libro di Erica Ceola ‘Vedere la Luna’, dialogando con l’autrice che, nella sua opera, unisce aspetti autobiografici e una riflessione civile rivolta al modello economico basato sul profitto illimitato, il tutto visto attraverso gli occhi di un cane, Luna, una galghetta spagnola (un levriero) salvata da una lista di soppressione e adottata dalla scrittrice.

“Erica è una persona piena di energia, di vita e di entusiasmo per le battaglie che porta avanti - ha ricordato il capogruppo Cunegato - e che in molti casi condividiamo: è co-portavoce di Europa Verde in provincia di Vicenza, è un’insegnante di storia dell’arte ed è l’autrice di un libro ricco di temi e contenuti. ‘Vedere la Luna’ è un titolo che gioca con il nome della protagonista, o meglio della narratrice: Luna, il suo cane, una scelta narrativa che ci invita a cambiare il nostro punto di vista e che intreccia due storie, entrando anche nella dimensione personale. Luna è una levriera spagnola che in Andalusia era costretta a una vita di sfruttamento legata alla caccia. È arrivata in Italia grazie a un'associazione che si occupa di salvare questi animali e alla sensibilità di Erica, che ha scelto di adottarla. Nel libro vengono affrontati moltissimi temi, centrali anche nelle battaglie che Erica porta avanti, ad esempio, la critica agli allevamenti intensivi, dove ogni anno vengono allevati circa 70 miliardi di animali, privati di qualsiasi diritto e della possibilità di vivere liberamente. Mi ha colpito, in particolare, il dato relativo alla produzione di latte: nel 1950 una mucca produceva circa 650 litri di latte, oggi si arriva a 2.320 litri. È un esempio impressionante di quanto lo sfruttamento abbia trasformato gli animali in strumenti di produzione, privandoli della possibilità di vivere secondo la propria natura. Lo stesso vale per i polli, che negli anni Cinquanta venivano macellati a circa 60 giorni, mentre oggi si arriva addirittura a 47. Torna così il tema fondamentale della sostenibilità, che ci interroga anche sul piano della responsabilità. Erica richiama una definizione di sostenibilità che ho trovato particolarmente significativa: soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri. È una riflessione che ci obbliga ad allargare lo sguardo e a interrogarci sulle conseguenze delle nostre scelte, anche sul rapporto che abbiamo con gli altri esseri viventi. Il affronta anche il tema del vegetarianesimo, intrecciandolo con quelli della salute, dell'alimentazione e della sostenibilità. Sono questioni strettamente connesse, che ci invitano a ripensare il nostro modello di sviluppo e il nostro rapporto con l'ambiente, gli animali e la nostra salute: nel 2023, secondo i dati riferiti all'Unione europea, in Italia sono morte circa 43mila persone per cause legate all'inquinamento. La conclusione del libro assume una dimensione autobiografica ed è interessante il modo in cui le due storie si incontrano: entrambe attraversano momenti di fragilità e, proprio nel loro intrecciarsi, ci consegnano un messaggio di speranza e di fiducia nella possibilità di un mondo migliore”.

“Questo libro - ricorda l’autrice, Erica Ceola - nasce da un incontro che ha cambiato la mia vita: quello con Luna, la mia galghetta spagnola, che ho adottato nel 2021. Ho scelto di affidare proprio a lei la voce narrante del libro. È stato un modo per partire dalla sua storia, quella di un cane sfruttato per le gare di corsa e la caccia alla lepre, per osservare insieme a lei le contraddizioni e le stranezze del mondo che noi esseri umani abbiamo costruito sul pianeta che ci ospita. Luna arrivava da una realtà molto dura, quella delle perreras spagnole, dove i levrieri vengono utilizzati per la caccia e le corse e, quando non servono più, rischiano la soppressione. La sua storia mi ha portata a interrogarmi su tante cose che prima consideravo normali. Mi sono resa conto, ad esempio, che siamo capaci di provare un grande affetto per alcuni animali, ma spesso non ci poniamo le stesse domande davanti alla sofferenza di altri esseri viventi, un fenomeno che viene definito dissonanza cognitiva: amiamo alcuni animali e, allo stesso tempo, accettiamo o ignoriamo lo sfruttamento di tanti altri. Attraverso lo sguardo di Luna ho voluto raccontare queste contraddizioni in maniera diversa, cercando di raggiungere anche chi normalmente non si avvicinerebbe a determinati argomenti. Nel libro affronto temi diversi, ma profondamente collegati: dagli allevamenti intensivi all'industria agroalimentare, dallo sfruttamento degli animali al modello di consumo, dai combustibili fossili all'inquinamento e al riscaldamento globale. Il filo conduttore è il modo in cui trattiamo ciò che ci circonda e la responsabilità che abbiamo nei confronti del pianeta e di tutti gli esseri viventi. Credo che abbiamo una grande fortuna: quella di abitare questo pianeta. Dovremmo recuperare il senso di responsabilità che condividiamo nei confronti del mondo e delle generazioni che verranno, mantenendo vivo il concetto di sostenibilità. Oggi, invece, le giovani generazioni che manifestano per il clima vengono spesso additate e contestate, quando in realtà rischiano di trovarsi davanti a un futuro con un cartello “tutto esaurito”: un mondo nel quale avremo consumato risorse e opportunità, lasciando loro conseguenze sempre più difficili da affrontare. Ho voluto scrivere questo libro anche per invitare a guardare la realtà da un'altra prospettiva. La storia di Luna ci permette di mettere in discussione ciò che consideriamo normale e di comprendere quanto le nostre scelte quotidiane siano legate a questioni ambientali, sociali ed etiche più grandi”.

“Viviamo in una delle zone più ricche d'acqua d'Europa - ha sottolineato Francesco Costa, delegato Lipu per la provincia di Vicenza - ma anche nel Vicentino gli effetti del cambiamento climatico sono sempre più evidenti. Per affrontare questa sfida non bastano le infrastrutture di sicurezza idraulica: dobbiamo rendere più resilienti gli habitat, soprattutto quelli fluviali e di pianura, oggi impoveriti e sempre più privi di biodiversità. Gli ambienti più ricchi e complessi sono anche quelli più capaci di resistere agli eventi estremi, come ha dimostrato la tempesta Vaia. La risposta non può essere la monocultura, ma il ripristino della biodiversità e la presenza di più specie. La scomparsa degli uccelli e della fauna selvatica è un segnale di impoverimento degli ecosistemi, che riguarda anche la nostra salute. Come emerge dal libro di Erica, il monitoraggio dell'avifauna ci permette infatti di leggere lo stato dell'ambiente e, attraverso di esso, comprendere anche la qualità della vita delle persone”.

“Gli accordi di Parigi - ha ricordato il medico Luciana Baroni, della Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana - fissavano l'obiettivo di contenere l'aumento della temperatura globale entro 1,5 gradi rispetto all'era preindustriale. Oggi quel limite è stato superato e, se vogliamo affrontare davvero il cambiamento climatico, dobbiamo intervenire sulle sue cause, a partire dalle emissioni di gas serra. Tra i principali responsabili ci sono anidride carbonica, metano e protossido di azoto, le cui emissioni sono legate anche agli allevamenti intensivi, con un impatto rilevante sul clima e sulla salute umana. Non bastano quindi le energie rinnovabili e la mobilità elettrica: dobbiamo ripensare anche il sistema alimentare. Gli allevamenti intensivi hanno conseguenze ambientali e sanitarie e favoriscono le condizioni per la diffusione di zoonosi. Una dieta sana dovrebbe essere prevalentemente vegetale, con alimenti plant-based che rappresentino almeno l'80% dell'alimentazione. Una scelta che contribuirebbe anche a ridurre l'inquinamento atmosferico e i rischi per la salute”.

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