(Arv) Venezia, 24 novembre 2026 La Quarta commissione consiliare (valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale, promozione della legalità), presieduta da Gianpaolo Trevisi (Pd), Vicepresidente Rosanna Conte (Lega- LV), Segretario Laura Besio (FdI), ha espresso oggi, a maggioranza (astenuti i consiglieri di Resistere Veneto, minoranza contraria), parere favorevole alla Prima commissione sulla manovra regionale di bilancio 2027- 2029, che, nello specifico, comprende: la Proposta di deliberazione amministrativa n. 10 Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2027-2029; la PDA 23 “Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (NADEFR) 2027-2029; i Disegni di legge della Giunta “Legge di stabilità regionale 2027”, “Collegato alla legge di stabilità regionale 2027” e “Bilancio di previsione 2027-2029”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO