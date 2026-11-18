Arv) Venezia, 18 novembre 2026 Nel corso della seduta odierna della Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), sono state ospitate consultazioni con i soggetti portatori di interesse in merito alla manovra regionale di bilancio 2027 – 2029 e, nello specifico, in ordine al: Disegno di deliberazione amministrativa della Giunta regionale (PDA 10) “Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2027-2029.”; il Disegno di deliberazione amministrativa della Giunta regionale (PDA 23) “Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (NADEFR) 2027-2029.”; i Disegni di legge della Giunta regionale “Legge di Stabilità regionale 2027”, “Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2027” e “Bilancio di previsione 2027-2029”.

Sono stati invitati a offrire il proprio contributo (non tutti presenti in audizione oggi) i seguenti soggetti: Unione Regionale Istituti per Anziani della Regione Veneto (URIPA); Unione Nazionale Istituzioni ed Iniziative di Assistenza Sociale (UNEBA) Veneto; Associazione Nazionale Strutture Terza Età (ANASTE) Veneto; AISAP Veneto; Federsanità Veneto; Confindustria settore sanità; AIOP Veneto; ARIS Veneto; FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) Veneto; Forum permanente del Terzo settore del Veneto; AITSAM Veneto; PSICHE 2000 Veneto; ANFFAS Veneto; Legacoop Veneto; Confcooperative Federsolidarietà; ANGSA Veneto (Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo - Sezione del Veneto); FORUM Veneto Associazioni familiari; FISM Veneto; le Conferenze dei Sindaci delle nove Ulss venete; gli ATS del Veneto.

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