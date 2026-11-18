(Arv) Venezia. 18 novembre 2026 La Sesta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), segretario, Francesco Calzavara (Lega-LV), nel corso della seduta odierna, alla quale ha partecipato il vicepresidente della Giunta regionale, Lucas Pavanetto, ha sentito in audizione i portatori di interesse in merito ai provvedimenti della prossima manovra di bilancio regionale, formata dai disegni di deliberazione amministrativa, di iniziativa della Giunta, n. 10 “Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2027-2029” e n. 23 “Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (NADEFR) 2027-2029”, e dai disegni di legge, anch’essi di iniziativa dell’esecutivo, n. 141 “Legge di stabilità regionale 2027”, n. 142 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2027”, e n. 143 “Bilancio di previsione 2027-2029”. In particolare, sono stati invitati a fornire le proprie osservazioni i rappresentanti di Cip (Comitato Italiano Paralimpico) e Coni del Veneto, Confprofessioni, Fondazione Arena di Verona, Fondazione Aida, Teatro Stabile di Verona - Fondazione Atlantide, Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, Teatro Comunale Città di Vicenza, gli ESU - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Verona, Padova e Venezia, il Comitato regionale di coordinamento delle università del Veneto, ITS (Istituto tecnologico superiore) Academy Veneto, Forma Veneto, FISM (Federazione italiana scuole materne) e Anci (Associazione nazionale comuni italiani) Veneto. Tra gli invitati, anche Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni”, Orchestra di Padova e del Veneto, Fondazione Teatro la Fenice di Venezia, Arteven, Fondazione Veneto Film Commission, Agis (Associazione generale italiana dello spettacolo) Sezione Tre Venezie, Res - Rete Spettacolo dal Vivo, e infine AIB (Associazione italiana biblioteche), ICOM (International Council of Museums) Italia - Sezione Triveneto, Ateneo Veneto, IRVV Istituto regionale Ville Venete, Assoturismo, Confindustria Veneto - sezione turismo Confturismo Veneto - Federalberghi, e Unioncamere Veneto.

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