Temu sta integrando i test di laboratorio interni nei propri controlli proattivi sui prodotti, a seguito di una valutazione e di un audit indipendenti condotti da Bureau Veritas sui laboratori situati nei magazzini dei partner che gestiscono l’evasione degli ordini per Temu. La valutazione conferma la capacità tecnica dei laboratori di eseguire specifici test sui prodotti in conformità a determinate norme europee. Integrando questa capacità nelle operazioni di gestione ed evasione degli ordini, Temu aggiunge un ulteriore livello di verifica dei prodotti, che contribuisce a individuare potenziali problemi di conformità prima che i prodotti selezionati vengano spediti ai consumatori. Bureau Veritas ha esaminato le apparecchiature di prova, le strutture e le condizioni ambientali dei laboratori, il personale tecnico, le procedure operative e i sistemi di controllo qualità. La valutazione ha confermato che i laboratori soddisfano i requisiti tecnici per l’esecuzione dei test specificati. I laboratori sono ora operativi ed effettuano controlli a campione su prodotti selezionati. Tra questi figurano test di sicurezza elettrica sugli elettrodomestici, verifiche delle prestazioni dei prodotti tessili e prove rispetto ai requisiti applicabili in materia di sicurezza dei giocattoli. I test effettuati nei magazzini introducono un ulteriore punto di controllo, che si aggiunge alle verifiche condotte da Temu prima della pubblicazione dei prodotti sulla piattaforma e al monitoraggio continuo successivo alla vendita. «Il nostro obiettivo è contribuire a innalzare gli standard dei controlli sui prodotti effettuati dai marketplace online, rendendo i test di laboratorio una componente sempre più integrata delle perazioni di gestione ed evasione degli ordini» , ha dichiarato un portavoce di Temu.

«Integrare questa capacità nelle nostre operazioni ci offre un’ulteriore opportunità per individuare e affrontare potenziali problemi di conformità prima della spedizione. La valutazione di Bureau Veritas fornisce una conferma indipendente della capacità tecnica dei laboratori nell’ambito delle attività oggetto della verifica» , ha aggiunto il portavoce.

I laboratori nei magazzini affiancano i test indipendenti effettuati da soggetti terzi e non sostituiscono la responsabilità dei venditori di garantire che i propri prodotti rispettino i requisiti normativi applicabili. La valutazione riguarda la capacità dei laboratori di eseguire i test specificati e non costituisce una certificazione dei prodotti. «Temu sta lavorando per costruire un marketplace online fortemente orientato alla qualità e alla conformità normativa» , ha dichiarato un portavoce di Bureau Veritas. «Attraverso la nostra collaborazione, abbiamo potuto constatare direttamente il notevole impegno, in termini di tempo e risorse, che i team di Temu stanno dedicando al rafforzamento dei test interni sui prodotti».

Temu e Bureau Veritas collaborano dal 2023 nell’ambito dei test sui prodotti, dei controlli a campione, dei servizi di verifica di terze parti per i venditori e della formazione dei venditori. La collaborazione interessa categorie merceologiche quali prodotti tessili, apparecchiature elettriche ed elettroniche, prodotti di bellezza e per la cura della persona, materiali a contatto con gli alimenti, dispositivi di protezione individuale e gioielli. Temu sta inoltre valutando ulteriori collaborazioni con organismi specializzati nei test per ampliare e rafforzare le capacità dei propri laboratori interni. L’iniziativa rientra nel più ampio programma di investimenti di Temu nella sicurezza dei prodotti e nella conformità normativa. L’azienda prevede di investire a livello globale circa 200 milioni di dollari statunitensi in conformità e garanzia della qualità nel 2026, il doppio rispetto agli investimenti del 2025. Oltre ai laboratori situati nei magazzini, Temu collabora con più di 60 istituti di prova indipendenti in tutto il mondo. Ha inoltre ampliato i propri programmi di formazione per i venditori, tra cui una serie di iniziative annunciata di recente che mette in contatto i venditori con specialisti in test e conformità normativa, per fornire indicazioni pratiche sui requisiti regolamentari, sui test e sulla certificazione dei prodotti. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di TEMU