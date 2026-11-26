Terza Commissione, via libera al Pdl n. 107 “Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune” (Arv) Venezia, 26 novembre 2026 - La Terza Commissione consiliare permanente, competente in economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche forestali ed energia, presieduta da Roberto Marcato (Lega- LV), vicepresidente Alessandro Del Bianco (Pd), segretario Roberta Vianello (Lega- LV), nella seduta odierna ha dato seguito ai lavori calendarizzati in agenda secondo il seguente ordine: al primo e secondo punto all’ordine del giorno, approvati le Comunicazioni del Presidente e approvazione verbale e resoconto seduta precedente; Al terzo punto all’ordine del giorno, la Terza Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza dei presenti con riferimento alla Rendicontazione n. 53 “Stato di attuazione della legge regionale n. 14/2013 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”. Biennio 2024/2025”; Al quarto punto all’ordine del giorno, la Terza Commissione ha proseguito nel riesame dell’articolato del Progetto di legge n. 6, di iniziativa dei consiglieri Rigo, Bedin, Conte, Corazzari, Szumski, Mosco e Vianello “Misure a sostegno dell’agricoltura verticale. Modifiche della legge regionale n. 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”; Al quinto punto all’ordine del giorno, la Terza Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza dei presenti in ordine alla Rendicontazione n. 42 “Approvazione del Rapporto sugli Affari Europei - anno 2025, relativo alle attività svolte ai fini della partecipazione della Regione del Veneto alle politiche dell'Unione europea, nell'anno 2025”; Al sesto punto all’ordine del giorno, la Terza Commissione ha illustrato il Progetto di legge regionale n. 129, di iniziativa del consigliere Barbisan “Disposizioni per la promozione della messa a dimora di alberi al fine di incentivare le filiere produttive forestali e ornamentali del territorio veneto”. In breve, l’obiettivo perseguito dalla presente proposta di legge è duplice: da un lato, incrementare la presenza di aree verdi forestali nei territori comunali minori; dall’altro, sostenere e rafforzare le filiere produttive forestali presenti sul territorio regionale; Al settimo punto all’ordine del giorno, la Terza Commissione ha illustrato il Progetto di legge regionale n. 137, di iniziativa dei consiglieri Bozza, Patron e Maltauro “Modifiche alla legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta” per la promozione e il sostegno dei vini e dei prodotti tipici veneti protetti ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024”. In sintesi, oltre alle ben note ricchezze nei campi dell’arte, delle località di villeggiatura, dei patrimoni materiali e immateriali, il Veneto è una delle regioni italiane con il maggior numero di riconoscimenti UNESCO, vantando nove siti Patrimonio dell’Umanità - tra culturali e naturali -, un particolare interesse riveste anche il turismo enogastronomico, ben radicato nella nostra regione e che offre un’ampia gamma di possibilità e attrattive. Per quanto concerne i vini, si fa presente che in Veneto sono presenti quattordici vini DOCG, ventotto DOC e dieci IGT; sono invece diciotto i prodotti agroalimentari riconosciuti DOP e diciotto quelli IGP: una ricchezza di offerta da tutelare e promuovere, incentivando così anche le potenzialità turistiche. Ad integrazione dell’Odg, la Terza Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza dei presenti in ordine al Progetto di legge n. 107 di iniziativa della Giunta regionale “Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2024, n. 10 ‘Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune"”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO