Quest’anno Tineco, marchio globale del gruppo ECOVACS specializzato in soluzioni smart per la cura della casa, dà il via al Black Friday in anticipo con un’offerta pensata anche per chi condivide la casa con animali domestici. Dal 10 al 30 novembre , PURE ONE S50 Pro Pet sarà disponibile a prezzo scontato su Amazon e sullo store online Tineco .

Il prodotto riflette la visione “ Clean Less, Live More ”, con cui Tineco esprime il proprio impegno a ridurre il tempo, lo sforzo e le piccole incombenze legate alla pulizia, grazie a soluzioni smart progettate per intervenire prima, durante e dopo ogni sessione.

PURE ONE S50 Pro Pet: meno pensieri per chi convive con amici a quattro zampe Nelle case condivise con animali domestici, peli, capelli e polvere possono richiedere attenzioni frequenti. PURE ONE S50 Pro Pet è l’aspirapolvere senza fili pensato per rendere questa attività più semplice e continua, aiutando a gestire lo sporco quotidiano con meno interruzioni.

Il suo faro verde grandangolare a 120° illumina un’area ampia e aiuta a individuare anche la polvere meno evidente, mettendo in risalto particelle fino a 0,02 mm. Il sensore intelligente iLoop rileva il livello di sporco e regola automaticamente la potenza di aspirazione in base alle necessità, senza dover modificare manualmente le impostazioni durante l’uso e aiutando a ottimizzare l’autonomia. Il design reclinabile facilita il raggiungimento degli spazi sotto mobili e arredi bassi, dove polvere e peli possono accumularsi, mentre l’autonomia fino a 95 minuti consente di svolgere la propria attività di pulizia senza interruzioni. Infine, la spazzola anti-groviglio , studiata per raccogliere capelli e peli di animali, e lo svuotamento del contenitore con un solo gesto aiutano a ridurre gli interventi di manutenzione e semplificano le operazioni successive alla pulizia. Un aiuto che permette di dedicare meno tempo alle incombenze domestiche e più momenti ai propri amici a quattro zampe.

Dal 10 al 30 novembre, PURE ONE S50 Pro Pet sarà disponibile al prezzo promozionale di 199 euro, anziché 299 euro , su Amazon e sullo sullo store online Tineco . Più tempo per vivere la propria casa Dalla rilevazione dello sporco alla manutenzione ordinaria, ogni funzione del PURE ONE S50 Pro Pet risponde a un obiettivo concreto: rendere la cura della casa più intuitiva, senza aggiungere complessità alla giornata.

E questo modello non sarà l’unico ad anticipare il Black Friday Tineco. Da oggi, su Amazon e sullo store online Tineco , sarà infatti possibile acquistare a un prezzo ridotto anche CARPET ONE Spot DualHeat , la novità appena lanciata per la pulizia mirata dei tessuti. Il brand mette così a disposizione due soluzioni che rispondo ad esigenze diverse, ma accomunate dallo stesso desiderio di alleggerire la routine domestica e lasciare più spazio alla vita in casa.

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