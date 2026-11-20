Macchie secche, residui incrostati e sporco che si accumula nelle fughe possono rendere la pulizia dei pavimenti un’attività lunga e faticosa. Per affrontare queste sfide con maggiore praticità, FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam , la lavapavimenti a vapore di Tineco, marchio globale del gruppo ECOVACS specializzato in soluzioni smart per la cura della casa, è ora disponibile in offerta per il Black Friday, dal 19 al 30 novembre , su Amazon e sullo store online Tineco. Lanciato quest’estate e presentato anche a IFA 2026, il modello combina rapidità, potenza e praticità nella gestione dello sporco più ostinato. Con FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam, il brand porta la propria visione a un livello ancora superiore: la tecnologia non si limita a supportare la pulizia, ma interviene per renderla più fluida, continua e meno vincolante. Dalla preparazione del dispositivo alle operazioni post-utilizzo, ogni funzione è pensata per ridurre le attese e semplificare i passaggi che possono sottrarre tempo alla quotidianità. Vapore potente, pronto all’istante Al centro di questo modello c’è la BoostSteam Technology , progettata per rendere disponibile il getto di vapore quasi istantaneamente. Il sistema raggiunge la temperatura di esercizio in circa 20 secondi alla prima attivazione; per le erogazioni successive, invece, bastano appena 5 secondi , evitando lunghe attese e permettendo di procedere con maggiore continuità. Il vapore fino a 230 °C aiuta così ad agire su residui secchi e macchie più ostinate, mentre la ReverseScrub Technology sfrutta la rotazione inversa della spazzola per intensificare la pulizia di superfici e fughe tra le piastrelle. Prestazioni smart anche negli spazi più difficili Accanto all’azione del vapore, FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam può contare su una potenza di aspirazione fino a 25.000 Pa , utile per raccogliere anche lo sporco umido mentre si procede con il lavaggio. Il dispositivo riconosce le condizioni della superficie e adatta il proprio funzionamento, accompagnando la pulizia in modo più intuitivo e senza necessitare di continui interventi manuali. Anche raggiungere le zone meno immediate diventa più semplice. Grazie al design HyperStretch a 180° , la lavapavimenti si reclina completamente per passare sotto mobili e arredi bassi, dove polvere e residui tendono ad accumularsi. Meno incombenze anche dopo la pulizia L’esperienza offerta da FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam continua anche una volta terminata la pulizia. Riponendo il dispositivo nella base, il sistema di autopulizia FlashDry si occupa automaticamente del rullo, lavandolo e asciugandolo con aria calda fino a 110 °C . In questo modo, anche la fase successiva all’uso richiede meno attenzioni: il rullo resta più pulito e asciutto tra una sessione e l’altra, liberando chi lo utilizza dalla manutenzione quotidiana. La tecnologia del vapore al centro delle offerte Tineco Con FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam, Tineco traduce l’innovazione in un aiuto concreto per la vita domestica. Meno attese, meno passaggi e meno stress nella gestione dello sporco per lasciare più spazio a tutto ciò che accade oltre la pulizia. In occasione del Black Friday, dal 19 al 30 novembre, il modello sarà disponibile al prezzo promozionale di 579,99 euro, anziché 699 euro, sullo store online Tineco . Su Amazon , questo modello sarà ancora più accessibile grazie al codice TINECOBFIT, che permette di ottenere un ulteriore sconto del 6% sul prezzo Black Friday . La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di TINECO