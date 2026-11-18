(Arv) Venezia, 18 novembre 2026 Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Roberta Vianello gruppo Lega – Liga Veneta, ha presentato il libro ““Viva la Vita” così com’è. Autrice, Sabrina Boscaro. Ad introdurre i lavori, Roberta Vianello che ha portato i saluti a tutti i presenti. Roberta Vianello “Oggi mi trovo a presentare un libro dal titolo forte decisamente che racconta la vita di Sabrina Boscaro. Un messaggio ricco di coraggio e da esempio per tutti. Sabrina soffre da circa dieci anni di una malattia rara ‘atassia’ degenerativa che in Veneto colpisce molte persone. Un libro dallo spessore non indifferente. Sabrina è testimone della sua personale esperienza. Forza e volontà le sue armi per cercare di contrastare questa terribile malattia che arriva all’improvviso cambiandoti la vita radicalmente. Tuttavia, questo libro offre speranza, vita e forza, in sintesi come reagire alle difficoltà. Sabrina ha presentato il libro in diverse Istituzioni e il ricavato della vendita del libro va a sostegno della ricerca. Mi pregio di far presente che la Giunta regionale presieduta da Alberto Stefani, sta dando particolare attenzione ai temi del sociale, e non è un caso che lo scorso 7 ottobre abbiamo approvato in Regione Veneto, la legge sui caregiver. Una legge importante rivolta a chi accudisce le persone bisognose, riconoscendo la figura del caregiver. Di particolare importanza l’art. 1 della legge dove riporto quanto segue: ‘La Regione riconosce il valore sociale ed economico, per l’intera collettività, dell’attività di assistenza e cura non professionale e non retribuita, prestata nel contesto familiare e affettivo, a favore di persone che necessitano di assistenza continuativa anche a lungo termine per malattia, infermità o disabilità. Nell’ambito delle politiche di welfare, la Regione altresì promuove la cura familiare e la solidarietà come beni sociali, in un’ottica di responsabilizzazione diffusa e di coesione sociale.

La Regione riconosce e valorizza la figura del caregiver familiare (di seguito: caregiver) quale componente attivo e risorsa della rete di assistenza alla persona e del sistema regionale integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari.

La Regione riconosce i bisogni del caregiver in sintonia con le esigenze della persona accudita, e ne garantisce la soddisfazione attraverso interventi e azioni di supporto e mediante l’integrazione nel sistema regionale degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari’. Voglio ringraziare nuovamente Sabrina, per il messaggio forte che trasmette attraverso il suo libro. Da quello che vedo posso dire con fermezza che Sabrina, insegna che la malattia non deve cancellare la voglia di vivere”.

Sabrina Boscaro, autrice del libro “Desidero ringraziare la Regione Veneto e i presenti di oggi in Consiglio regionale del Veneto, in modo particolare la consigliera Roberta Vianello che ha voluto fortemente organizzare la presentazione di oggi. Ogni Istituzione dove ho l’onore di essere accolta mi permette di portare a conoscenza dei molti la mia esperienza personale. A 62 anni ho deciso di scrivere questo libro, per aiutare la ricerca nello studio di questa malattia rara con cui convivo. Quando si riceve la diagnosi di una malattia incurabile, ti senti spiazzata, non sai come affrontarla. La consapevolezza di proseguire non è stata immediata, e da questo percorso che nasce il titolo del libro: libro ‘Viva la Vita’ così com’è. E proprio la nostra vita non è sempre quella che desideriamo ma è quella che si presenta. Non mi sono arresa, ho deciso di affrontarla e di vivere a pieno. Il mio libro racconta semplicemente la mia storia, la mia famiglia, le persone rimaste accanto e quelle che invece si sono allontanate. Il mio messaggio è a 360 gradi. Parlare di disabilità e di malattie rare è fondamentale pensando soprattutto alle generazioni future. Dietro ogni diagnosi, c’è una persona, una vita e si vuole con forza continuare a fare parte di questa società. Il mio è un messaggio, uno strumento di sensibilizzazione. Aiutiamo la ricerca, aiutiamo a vivere”. Ennio Marini, marito dell’autrice ‘angelo custode’ “Oggi sono qui in Consiglio regionale del Veneto in duplice veste: da marito e da caregiver. Quando entra in famiglia una diagnosi di questo tipo, ridisegna l’intera esistenza di tutti. Ogni giorno si affrontano macigni, quali la burocrazia, la solitudine non ultimo il peso emotivo. Unica arma: l’amore. In Veneto siamo circa 260 mila caregiver. L’approvazione all’unanimità in Consiglio regionale del Veneto, della Legge n. 23 del 7 ottobre 2026 ha un valore che va ben oltre, è di vitale importanza, riconoscere, valorizzare, sostenere il caregiver familiare quale persona che presta cura e assistenza alla persona cara”. Sara Patron, responsabile Collana Sopravvissuti Cuor d’Oro Libri “Ringrazio i presenti. Io sono qui in Consiglio regionale del Veneto in duplice veste: da migliore amica di Sabrina, a responsabile della Collana Sopravvissuti – Storie vere di resilienza e rinascita. L’amicizia con Sabrina va oltre il tempo e lo spazio. Il libro è autobiografico ed è un inno alla vita. Il libro ci permette di conoscere realtà che spesso sono ignorate. Posso dire con fermezza che io e Sabrina abbiamo viaggiato insieme con questo libro. Abbiamo raggiunto importanti traguardi nelle presentazioni nelle diverse Istituzioni; non ultimo il prossimo 30 novembre saremo in Senato per presentarlo. Un’emozione forte nasce dal raccontare a tutti i presenti che Sabrina è stata nominata Cavaliere della Repubblica Italiana. E come dice Sabrina: ‘essere nominata Cavaliere comporta una responsabilità ulteriore’”. Elisa Danese “E’ un onore essere qui con Sabrina Boscaro. Il Corso di Danza è stato voluto fortemente da Sabrina. Un progetto che mette al centro la persona con le loro possibilità fisiche. Obiettivo: stare bene insieme grazie all’attività fisica dove si scopre anche l’importanza della socialità e delle relazioni che si vanno ad instaurare. La danza e la musica permettono alle persone di sentirsi libere e di condividere sensazioni e presenza fisica. Abbiamo organizzato due incontri a settimana. In sintesi, lo sport rappresenta ancora una volta vita”. Silvio Sivieri, Presidente Fondazione Acaref Ets “Grazie a tutti i presenti. Sabrina Boscaro come già anticipato è affetta da una malattia rara e come tutte le malattie rare coinvolgono non solo il soggetto stesso ma i familiari che gravitano attorno a queste persone. La Fondazione nasce 15 anni fa nel territorio ferrarese; tuttavia, siamo punto di riferimento per molte realtà a partire dalla Regione Abbruzzo, Emilia-Romagna, fuori Italia: Austria, Slovenia e atre nazioni. Assistere le famiglie coinvolte è fondamentale. Abbiamo donato circa 1 milione di euro all’Università di Ferrara, abbiamo stipulato accordi con l’ospedale di Philadelphia e con lo Stato di Israele. La cosiddetta ‘atassia’ è una complessa malattia genetica neurodegenerativa che si manifesta nella vita quotidiana con la perdita progressiva della coordinazione motoria, dell'equilibrio, delle difficoltà di parola, della deglutizione e della respirazione, nonché con spasticità e deficit cognitivi. La malattia si manifesta con la nascita di un figlio e si tramette per ereditarietà con una speranza di vita che cha va dai 15 ai 20 anni. Noi continuiamo ad insistere con la ricerca, fondamentale per contrastare questa malattia degenerativa. Ricordo che siamo presenti in tutta Italia, anche in Veneto”. Roberta Vianello, consigliere regionale “Propongo di stipulare un accordo con l’Università di Padova, che, come sappiamo, essere una eccellenza. Prendo questo impegno personale”.

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