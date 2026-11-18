(ANSA) - TORINO, 18 NOV - "Questa è la partita che mi rende più triste della mia carriera. Giocare in Italia è sempre difficile ma è anche un grande sogno. Mi dispiace anche per il pubblico che mi ha sempre supportato. Sono molto deluso e però allo stesso tempo sono orgoglioso della mia stagione". E' un Flavio Cobolli triste ed emozionato quello che si presenta in sala stampa dopo la sconfitta patita con Frances Tiafoe alle Atp Finals di Torino. Emozione che è anche sfociata in lacrime al momento di rispondere alle domane dei giornalisti. "Non credo sia stata la pressione - ha aggiunto - la causa della mia sconfitta: all'inizio dell'incontro non l'ho avvertita eccessivamente, credo però che le caratteristiche del campo non mi abbiano aiutato molto. Inoltre, nei giorni precedenti alla partita, non sono riuscito ad allenarmi come avrei voluto. Ad ogni modo, tutto ciò potrà essermi utile in futuro. A dire il vero, non saprei dire cosa sia successo: nel primo set mi sentivo molto bene. Ho avuto le mie occasioni e credo di averne avute più del mio avversario e di aver meritato di vincere quel parziale. Poi, non so bene cosa sia accaduto. È successo qualcosa, ed è la prima volta che provo una sensazione del genere. Probabilmente non sono ancora al 100% dopo l'infortunio. Sono amareggiato, perché non è il modo in cui avrei voluto concludere questo torneo, ma il tennis è fatto così e bisogna farsene una ragione". "La mia partecipazione contro Alcaraz - ha concluso - e in Davis non è a rischio. Carlos è il giocatore più in forma del momento e me la vivrò bene. Questo è l'obiettivo. È un'opportunità di rendere omaggio a questa stagione. L'ultima partita dell'anno sarà contro di lui ed è la cosa più bella, un regalo bellissimo. Spero di dargli più fastidio possibile, anche se non sarà facile". (ANSA).