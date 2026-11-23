(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Sono 1.200 gli iscritti, provenienti da 20 Paesi, alla sesta edizione della Mia Week 2026 - Mediterranean Innovation Agrifood Week, in programma dal 23 al 27 novembre al Ciheam Bari, a Valenzano. Oltre 600 i partecipanti in presenza all'iniziativa dedicata all'innovazione e all'imprenditoria giovanile nell'agroalimentare di Africa e Mediterraneo.

La manifestazione si apre oggi con una serata inaugurale, mentre domani, 24 novembre, è prevista la conferenza internazionale sulla trasformazione dei sistemi alimentari, con la partecipazione della ministra egiziana Manal Awad, del ministro palestinese dell'Agricoltura Rezq Salimia e dell'inviato speciale dell'Unione africana Ibrahim Assane Mayaki.

Interverranno anche il vicedirettore generale della Fao Maurizio Martina, rappresentanti di Unido e della Commissione europea. Le conclusioni saranno affidate a Stefano Gatti, direttore generale per la Cooperazione allo sviluppo della Farnesina.

Tra i partecipanti in presenza, 310 provengono dall'Africa, 205 dai Paesi del Mediterraneo e 74 dall'Unione europea.

Coinvolte oltre 40 startup e Pmi innovative, università, centri di ricerca e organizzazioni internazionali. Mercoledì 25 novembre si terrà per la prima volta in Italia la Au-Eu-Med Innovation Fair, con la presentazione di 14 progetti di ricerca e 20 startup e piccole imprese innovative.

La settimana proseguirà con incontri sull'accesso ai mercati, la ricerca e il trasferimento tecnologico, fino alla sessione conclusiva di venerdì dedicata alla progettazione della prossima edizione. (ANSA).

