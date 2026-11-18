Cinque giorni di incontri tra startup, ricercatori, investitori e istituzioni per sviluppare progetti di innovazione nel settore agroalimentare e rafforzare la cooperazione tra Europa, Mediterraneo e Africa. È il programma della sesta edizione della Mediterranean Innovation Agrifood Week (Mia Week), organizzata dal Ciheam Bari dal 23 al 27 novembre nella sede di Valenzano, in provincia di Bari.

Tra le novità dell'edizione 2026, la AU-EU-Med Innovation Fair, ospitata per la prima volta in Italia il 25 novembre, dopo le precedenti tappe a Nairobi, Cape Town, Il Cairo e Bruxelles. La manifestazione, promossa da Unione africana, Unione europea e Unione per il Mediterraneo, prevede la presentazione di 14 progetti di ricerca e 20 startup e piccole imprese innovative.

Alla conferenza internazionale del 24 novembre sono attesi, tra gli altri, la ministra egiziana Manal Awad, il ministro palestinese dell'Agricoltura Rezq Salimia, l'inviato speciale dell'Unione africana Ibrahim Assane Mayaki e il vicedirettore generale della FAO Maurizio Martina.

Il 26 novembre sarà presentato il Mip Report 2026, dedicato all'innovazione nel Mediterraneo e in Africa, seguito da incontri sull'accesso ai mercati, il trasferimento tecnologico e le collaborazioni tra ricerca e imprese.

La settimana si concluderà il 27 novembre con una sessione di progettazione della prossima edizione.

