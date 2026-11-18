(ANSA) - SENNORI, 18 NOV - L'Accademia Italiana della Cucina - delegazione di Sassari premia Gianfranca Dettori, artigiana panificatrice, pastaia, pasticciera e decoratrice di Sennori. Un riconoscimento all'arte della panificazione e alla capacità di tenere in vita la tradizione di un prodotto destinato a scomparire: Su Pane Mòddine Sennaresu, vero e proprio unicum.

"Non si trova nei panifici e nessuno lo fa più neanche in casa" spiega all'ANSA l'artigiana. Ha cominciato all'età di 14 a preparare quest'antica variante sennorese del Coccoi. Un pane di semola fine, da grani antichi locali, lievito madre passato di mano in mano da tre generazioni, ambrato, una forma unica impreziosita da intagli creati con un coltellino dalla lama sottilissima.

"L'Accademia premia il suo talento e il suo impegno nel tenere viva questa tradizione", ha sottolineato Roberto Furesi, delegato di Sassari dell'Accademia Italiana della cucina e professore alla facoltà di Agraria. Il premio "Dino Villani", sarà consegnato questa sera nell'Aula consiliare del Comune. Un riconoscimento salutato con orgoglio dall'amministrazione comunale guidata da Nicola Sassu: "L'iniziativa dell'Accademia è in sintonia con le nostre azioni di valorizzazione di questo pane attraverso laboratori esperienziali curati da Gianfranca Dettori, rivolti a cittadini, turisti e bambini. Il premio è l' occasione per coinvolgere la cittadinanza". La serata prosegue Da Vito con la cena conviviale con gli chef Fabio Zago, Luigi Senes e Nicolino Cubeddu. Il pane tradizionale di Sennori preparato dall' artigiana è l' ingrediente principe di ogni portata, dall'antipasto al dolce.

"Su Pane Mòddine appartiene alla storia di Sennori - ha detto all' ANSA Gianfranca Dettori - ho seguito sin da bambina questa passione e il desiderio di prepararlo con le mie mani mentre guardavo mia nonna e mia madre che impastavano. A Noi piccoli non era permesso avvicinarci al tavolo di lavoro, ci spettava giusto un pezzetto di pasta da lavorare in un tavolino a parte. A 14 anni ho imparato a fare questo pane e da allora non ho mai smesso di prepararlo come si faceva una volta e con la stessa immutata passione".

I suoi laboratori sono seguiti dai bambini delle scuole, dai concittadini, compreso il sindaco e l'assessora alle attività produttive Elena Cornalis. "Solo se i più piccoli imparano a conoscerlo e ad amarlo - conclude Gianfranca Dettori - questa tradizione non scomparirà mai". (ANSA).

