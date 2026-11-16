Il carovita influenzerà le scelte di acquisto di pesce per Natale del 58% degli italiani che lo porteranno in tavola, con una punta del 74% tra le fasce economicamente più fragili. Ma la sostenibilità tiene, perchè il 65% preferisce comprare meno pesce, purché provenga da pesca sostenibile, percentuale che sale al 74% tra i 18-34enni.

È quanto emerge da una ricerca Swg realizzata in collaborazione con Marine Stewardship Council (Msc), organizzazione non profit che promuove la sostenibilità ambientale della pesca. Tra chi modificherà le proprie abitudini di spesa, la strategia principale sarà ridurre le quantità acquistate (39%), seguita dalla scelta di specie meno costose (36%) e dalla ricerca di offerte e promozioni (36%), mentre il 24% rinuncerà ad alcune specie abituali. Il 35%, invece, manterrà invariate le proprie scelte.

Nonostante i rincari, la tradizione resiste: il 76% degli italiani trascorre i pasti delle feste in casa e il 53% di chi festeggia il Natale consuma pesce o frutti di mare, quota che sale al 77% al Sud. Per il 63% si tratta di una tradizione irrinunciabile, sebbene per la stessa percentuale il pesce sia ormai considerato un lusso per le sole occasioni speciali; il 61% è comunque disposto a spendere di più durante le feste pur di garantirsi la qualità.

Sul mercato italiano sono disponibili oltre 1.200 prodotti certificati a marchio blu Msc presenti anche nei discount e nelle promozioni della grande distribuzione. Quanto al menu delle feste, in cima alle preferenze degli italiani si collocano a pari merito gli spaghetti alle vongole e la frittura di pesce, entrambi al 44%, seguiti da crostacei come gamberoni, astice e scampi (40%), salmone (39%) e baccalà (37%).

