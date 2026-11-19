(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Arriva per le prossime feste la novità del Natale: il Panettone alla carbonara, fresco vincitore al "The Best Panettone of the World 2026" nella categoria salato. A proporlo, nell'ambito dell'evento organizzato dalla Federazione internazionale di pasticceria, gelateria e cioccolateria (Fipgc) e all'interno di Gustus (Salone professionale dell'agroalimentare, enogastronomia e tecnologia), è il panificatore Flavio Serangeli, di Latina che ha proposto un panettone salato che riproduce i sapori della pasta alla carbonara, con gelée al tuorlo e pecorino. Complessivamente la rassegna ha incoronato i vincitori tra i 30 finalisti delle quattro categorie in gara: panettone classico, al cioccolato, salato e pandoro. Nela categoria classico l'oro è andato al pugliese Michele Pirro di San Marco in Lamis (Foggia), mentre per la categoria cioccolato il vincitore è Gianluca Cecere di Napoli . Primo posto del podio nella categoria Pandoro al bergamasco Davide Poloni. (ANSA).

