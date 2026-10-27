Venti Paesi rappresentati, 283 studi scientifici arrivati, 500 tra ospiti e relatori, 3 giorni di congresso e due giorni alla scoperta del territorio. Sono i numeri del "World Buffalo Congress 2026", che torna in Italia dopo 20 anni e si terrà all'hotel Hilton di Sorrento da domani, mercoledì 28 ottobre, fino a venerdì 30. L'evento è organizzato dall'Università degli Studi di Napoli Federico II, attraverso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, dal Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop insieme all'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno.

L'obiettivo è fare il punto e tracciare la rotta della filiera bufalina su ricerca scientifica, innovazione tecnologica e sistema produttivo.

I lavori cominceranno domani (ore 11) con le prime sessioni scientifiche. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16, si terrà la cerimonia di apertura con i saluti istituzionali, alla presenza governatore della Campania, Roberto Fico, dell'assessora regionale all'Agricoltura, Maria Carmela Serluca, del prorettore della Federico II di Napoli, Nicola Bianco, del sindaco di Sorrento, Corrado Fattorusso, del presidente del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop, Domenico Raimondo, del presidente dell'International Buffalo Federation, Giuseppe Campanile, del direttore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, Giuseppe Iovane, del direttore generale dell'Asl di Caserta Antonio Limone, del presidente di Agritech, Matteo Lorito, e di Carmen Iemma, allevatrice e componente del cda del Consorzio.

"In questo congresso - spiega Campanile - ci proponiamo di porci una domanda semplice ma decisiva: quale ruolo può svolgere la bufala nell'agricoltura e nella società del futuro? Io credo che la centralità di questa specie possa passare attraverso l'innovazione dei modelli produttivi e l'allargamento della conoscenza di questo generoso animale. È necessario, pertanto, investire nella ricerca nei diversi campi che modellano lo sviluppo della specie bufalina. Le nuove conoscenze sulla genomica, nutrizione, benessere animale, impatto ambientale, sull'efficienza dei sistemi di allevamento e sulle caratteristiche funzionali del latte sono alla base dello sviluppo della specie".

Accanto al programma strettamente scientifico, il "World Buffalo Congress" dedica la giornata conclusiva del 30 ottobre (dalle 9) alla dimensione economica della filiera, con un focus sulla mozzarella di bufala campana Dop, uno dei principali esempi della capacità della filiera bufalina italiana di trasformare un patrimonio territoriale e produttivo in un prodotto riconosciuto sui mercati. Per il presidente del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop Raimondo, "la competitività della filiera passa oggi dalla capacità di investire nella conoscenza, nella sostenibilità e nella qualità, ma anche di consolidare il valore della denominazione sui mercati. La mozzarella di bufala campana Dop è un patrimonio produttivo che genera valore lungo tutta la filiera e che dobbiamo continuare a tutelare e valorizzare con una visione sempre più internazionale". (ANSA).

