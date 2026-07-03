- VinoVip Cortina, il summit biennale ideato e organizzato da Civiltà del bere domenica 12 e lunedì 13 luglio riporterà sulle Dolomiti alcuni dei protagonisti più autorevoli del vino italiano. La quindicesima edizione si apre domenica, nella regina delle mete montane della provincia di Belluno, con il talk show "I tenori del vino italiano". Condotto da Alessandro Torcoli, direttore di Civiltà del bere, l'incontro metterà a confronto quattro figure che hanno segnato la storia del comparto: Piero Antinori, Sandro Boscaini, Angelo Gaja e Fausto Maculan. Sarà un'occasione per fare il punto sull'evoluzione dei mercati globali, distinguendo tra i trend passeggeri e i reali punti fermi della qualità. Durante l'evento verrà inoltre consegnato il Premio Khail 2026, intitolato al fondatore di Civiltà del bere e destinato a chi si è distinto nella valorizzazione del vino italiano nel mondo.



I riflettori si sposteranno sul Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg. Sul palco dell'Alexander Hall, Alessandro Torcoli e il direttore del Consorzio di Tutela Diego Tomasi analizzeranno le ultime novità della denominazione. Una degustazione mirata vedrà protagoniste le etichette di 23 cantine di riferimento del territorio. Mentre nella giornata di lunedì un walk-around tasting esplorerà le diverse anime stilistiche di Pinot bianco, grigio e nero, con un'attenzione speciale per il Pinot bianco, vitigno che intercetta l'attuale richiesta del mercato orientata verso eleganza, delicatezza e mineralità. Ad arricchire il focus sul Pinot grigio, invece, ci sarà una collettiva del Consorzio Tutela Vini Collio, che porterà a Cortina le produzioni di 21 aziende del territorio.



Con le Dolomiti a far da cornice si sale poi allo Chalet Tofane per il Grand Tasting: 54 aziende leader selezionate da Civiltà del bere presenteranno i loro vini più identitari a operatori, appassionati e giornalisti provenienti da mercati chiave come Repubblica Ceca, Svezia, Finlandia, Lituania, Polonia, oltre che da Brasile, Giappone, Corea del Sud e Singapore. (ANSA).

