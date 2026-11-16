(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Dal biologico alle produzioni di montagna, dalle eccellenze Dop e Igp alle proposte veg e free-from, fino alla cosmesi naturale, ai filati biologici e ai materiali recuperati: ad Artigiano in Fiera, il più importante evento al mondo dedicato agli artigiani in programma a Fieramilano Rho dal 5 al 13 dicembre, la sostenibilità passa attraverso le scelte concrete di centinaia di piccoli produttori. Tra i circa 2.700 artigiani provenienti da 80 Paesi, saranno 430 le realtà caratterizzate da produzioni certificate a vario titolo, espressione di un modello che mette al centro qualità delle materie prime, legame con il territorio e attenzione alle risorse.

In questo modo, spiega Antonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi. Spa, Artigiano in Fiera valorizza "imprese che lavorano nel rispetto dei territori e delle risorse, puntano sulla qualità delle materie prime e offrono al pubblico la possibilità di compiere scelte più consapevoli. Un modo di intendere il benessere che non riguarda soltanto ciò che mangiamo o acquistiamo, ma il rapporto che costruiamo con i prodotti, le persone che li realizzano e i luoghi da cui provengono".

Artigiano in Fiera rende queste produzioni accessibili al pubblico e dà alle imprese l'occasione di spiegare il valore del proprio lavoro, permettendo di approfondire anche le scelte che accompagnano le produzioni. Le proposte vegetali ampliano la scelta in un contesto in cui l'8,5% degli italiani dichiara un'alimentazione vegetariana o vegana, secondo Eurispes 2026.

Non mancano le novità anche dal mondo: dall'Egitto arrivano oggetti con foglie di palma e banano recuperate; dalla Cina, prodotti da riso biologico; dalla Savoia francese, cosmetici con olio di argan biologico. (ANSA).

