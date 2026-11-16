Ad oggi sono 122 le aziende che hanno fatto richiesta dell'utilizzo del marchio biologico italiano. Lo ha riferito Eleonora Iacovoni, direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a margine del convegno "L'attuazione del PANBio 2024-2026", svolto a Roma. "Ricordo - ha detto Iacovoni - che ad oggi sono 122 le aziende che ne hanno fatto richiesta ed c'è stata anche una programmazione video dello spot che presenta il nuovo marchio bio italiano".

"Oggi, oltre ad aver presentato i risultati del PanBio, è stato - ha aggiunto - nuovamente presentato il marchio biologico italiano, che dal 15 settembre potrà essere apposto nelle etichette a garanzia del consumatore per una maggiore trasparenza e tracciabilità, in quanto potranno utilizzare questo marchio unicamente le aziende agricole che hanno fatto richiesta, che già utilizzano il bollino europeo della foglia verde e che hanno una produzione al 100% italiana". "Oggi - ha concluso - sono stati presentati i risultati della programmazione 2024-2026 del piano di azione nazionale che riguarda la produzione biologica. Un impegno e un evento estremamente importante in vista soprattutto della prossima programmazione europea, quando nel 2027 si andrà a redigere il piano di azione del biologico a livello europeo. Ovviamente l'esperienza italiana con il PANBio sarà fondamentale".

"Nel bio logico l'Italia, come in tanti altri settori dell'agricoltura e dell'agroalimentare, ha numeri assolutamente importanti e positivi. Abbiamo circa il 20% di superficie agricola utile dedicata al bio logico, quindi siamo già molto vicini al 25% previsto come obiettivo europeo per il 2030. Questi sono dei mesi importanti perché si ragiona sul nuovo piano di azione nazionale del settore bio logico che si intreccia con la nuova politica agricola comune 2028-2034", ha detto Sergio Marchi, direttore generale di Ismea.

"È un settore che esprime - ha aggiunto - tantissimo e come Ismea noi facciamo monitoraggio costante insieme al ministero dell'Agricoltura per costruire una banca dati sempre più numerosa e sempre più qualificata che consenta agli stakeholder, agli imprenditori, alle associazioni rappresentative del settore e ai decisori politici di poter compiere in maniera oculata le proprie scelte. Va detto che questa mattina abbiamo presentato anche alcuni dati, secondo me molto significativi, relativi al Pnrr, al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui Ismea è soggetto attuatore per il quinto bando dei contratti di filiera.

Anche qui emergono dati assolutamente significativi. Abbiamo su circa 4 miliardi di investimenti, 878 milioni sul settore bio logico, 65 contratti sui 211 contrattualizzati al 30 giugno 2026. Oltre l'80% di questi interventi è concentrato nel Mezzogiorno, quindi una risposta importantissima anche in termini di coesione territoriale e il 25% delle imprese bio sono condotte da giovani under 41. Quindi un dato che è circa tre volte quello della media nazionale. Un effetto leva di 1 miliardo e 400 milioni.

"È lo strumento principe rispetto al quale si vanno a stabilire sostanzialmente metodi di lavoro, pianificazione e obiettivi da cogliere e credo che l'evento di oggi sia proprio un momento importante per ragionare insieme, per fare il punto della situazione sulle tante sfide che abbiamo lavorato in questi anni e soprattutto anche come modificare il nuovo Pan Bio per abbracciare anche quelle che sono le nuove sfide", ha affermato Luigi D'Eramo, sottosegretario al ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in merito al Piano nazionale per il bio logico.

"Quindi la filosofia - ha aggiunto - è stata quella che abbiamo sempre attuato in questi anni, molto confronto, grande compartecipazione e soprattutto arrivare con l'obiettivo che le decisioni che si andranno ad adottare siano anche il frutto sostanzialmente di un'unanimità di tutto il mondo del settore bio logico. Questo ci ha dato molta forza e ci ha fatto cogliere obiettivi importanti".

"Abbiamo una grande sfida reputazionale, perché ancora troppo nella nostra opinione pubblica si pensa che il biologico sia solo un'astrazione, sia solo un marchio, sia solo un marketing, sia solo un sistema per far costare un po' di più qualcosa che è esattamente identico a quello che costa un po' di meno. È questa la sfida con il nuovo marchio".

Ha detto il presidente di Ismea Livio Proietti intervenendo a Roma al convegno. "È questa - ha aggiunto - la sfida del domani, dobbiamo far comprendere ai nostri consumatori che il biologico non è solo un marchio, innanzitutto bisogna conoscerlo quel marchio. Due anni fa, mi pare, facemmo una ricerca e scoprimmo che la maggioranza dei consumatori, delle signore e signori che si recano al supermercato, confondevano il marchio del biologico, non lo conoscevano, il marchio comunitario. Quindi dobbiamo non solo farlo conoscere dal punto di vista formale, ma far comprendere che dietro l'etichetta biologico c'è un sistema di controllo di qualità rigidissimo che ci assicura che quel prodotto è effettivamente un prodotto biologico".



