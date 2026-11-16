(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Ad oggi sono 122 le aziende che hanno fatto richiesta dell'utilizzo del marchio biologico italiano. Lo ha riferito Eleonora Iacovoni, direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a margine del convegno "L'attuazione del PANBio 2024-2026", svolto a Roma.

"Ricordo - ha detto Iacovoni - che ad oggi sono 122 le aziende che ne hanno fatto richiesta ed c'è stata anche una programmazione video dello spot che presenta il nuovo marchio bio italiano". "Oggi, oltre ad aver presentato i risultati del PanBio, è stato - ha aggiunto - nuovamente presentato il marchio biologico italiano, che dal 15 settembre potrà essere apposto nelle etichette a garanzia del consumatore per una maggiore trasparenza e tracciabilità, in quanto potranno utilizzare questo marchio unicamente le aziende agricole che hanno fatto richiesta, che già utilizzano il bollino europeo della foglia verde e che hanno una produzione al 100% italiana".

"Oggi - ha concluso - sono stati presentati i risultati della programmazione 2024-2026 del piano di azione nazionale che riguarda la produzione biologica. Un impegno e un evento estremamente importante in vista soprattutto della prossima programmazione europea, quando nel 2027 si andrà a redigere il piano di azione del biologico a livello europeo. Ovviamente l'esperienza italiana con il PANBio sarà fondamentale". (ANSA).

