(ANSA) - ROMA, 16 NOV - "La produzione biologica comporta per gli agricoltori maggiori vincoli e rischi produttivi rispetto all'agricoltura convenzionale, richiedendo al tempo stesso un più elevato livello di competenze tecniche e capacità di innovazione". E' quanto sostenuto oggi a Roma al convegno "L'attuazione del PANBio 2024-2026" e nell'ambito della tavola rotonda "Le prospettive di sviluppo del settore biologico", da Raffaele Marchese, responsabile del settore agroalimentare di Agci AgroIttico. Marchese ha sottolineato il ruolo strategico del Piano d'Azione Nazionale per accompagnare la crescita del biologico italiano e rimarcato come il biologico non possa essere interpretato esclusivamente come una limitazione all'impiego di determinati prodotti, ma richieda una visione più approfondita e integrata dell'intero processo produttivo. Il responsabile del settore agroalimentare di Agci AgroIttico ha ricordato come nelle aziende biologiche sia particolarmente forte la presenza delle giovani generazioni, elemento che contribuisce a rendere il comparto tra i più dinamici e innovativi dell'agricoltura italiana. Ha infine richiamato l'importanza degli strumenti di certificazione collettiva e di un maggiore coinvolgimento degli organismi di controllo nella fase preventiva e di accompagnamento delle imprese, al fine di agevolare l'applicazione delle normative e favorire la diffusione dei risultati della ricerca e dell'innovazione.

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