(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Agea mette il proprio patrimonio di informazioni al servizio del sistema bancario per innovare i modelli di valutazione del credito agrario e sostenere la competitività del settore. E' il protocollo d'Intesa promosso dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura con i principali istituti di credito. L'obiettivo è superare le tradizionali analisi esclusivamente economico-finanziarie, integrando nelle istruttorie bancarie nuovi indicatori legati ai rischi climatici, alla sostenibilità Esg, alla resilienza delle filiere; una base informativa che poggia sul Fascicolo aziendale, vera e propria carta d'identità elettronica dell'impresa agricola.

Un percorso con cui Agea intende porsi come punto di connessione tra impresa agricola, dato pubblico certificato e sistema bancario, affinché la qualità delle informazioni riduca il rischio e il credito diventi una vera leva di crescita per l'intera filiera agroalimentare. Attraverso l'infrastruttura del sistema Sian, Sistema informativo agricolo nazionale, Agea gestisce oltre 230 terabyte di dati relativi a più di un milione di aziende e 10,3 milioni di ettari di Superficie agricola utilizzata; un patrimonio reso ancora più solido dall'interoperabilità con le banche dati di Inps, Agenzia delle Entrate e Camere di Commercio. L'ecosistema tecnologico dell'Agenzia include, inoltre, strumenti avanzati come la Carta Nazionale dell'Uso del Suolo, l'Area Monitoring System e l'app Agrifoto e due nuove piattaforme in fase di rilascio per il monitoraggio in tempo reale sull'effettivo utilizzo dei terreni e sulla continuità produttiva. Finanziare un'impresa agricola, spiega Agea "è molto più che coprire un fabbisogno di liquidità: significa rafforzare la sicurezza alimentare del Paese, tutelare l'ambiente e il territorio, sostenere l'occupazione e valorizzare le eccellenze del Made in Italy nel mondo". (ANSA).

