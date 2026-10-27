(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Siglato un protocollo d'intesa tra Agea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e Banca Monte dei Paschi di Siena per la valorizzazione e lo sviluppo di servizi e strumenti finanziari dedicati al settore primario.

"Con questo protocollo Banca Mps rafforza il proprio impegno al fianco delle imprese agricole e zootecniche, un comparto strategico per l'economia e per il Made in Italy", ha detto Dimitri Bianchini, chief Commercial Officer Imprese e Private di Banca Monte dei Paschi di Siena sottolineando che la collaborazione con Agea "consentirà di valorizzare informazioni e competenze specialistiche per rendere più efficienti i processi di accesso al credito e sviluppare soluzioni finanziarie sempre più coerenti con le esigenze delle aziende agricole". Un accordo, ha proseguito Bianchini che "si integra perfettamente con Mps AgriDop, la piattaforma con cui accompagniamo le imprese delle filiere agroalimentari di qualità attraverso servizi specialistici, consulenza dedicata e soluzioni finanziarie pensate per sostenere investimenti, innovazione, sostenibilità e crescita sui mercati nazionali e internazionali".

L'iniziativa, ha spiegato i direttore di Agea, Fabio Vitale, a margine della sottoscrizione del Protocollo "assume un significato ancora più strategico nell'attuale contesto storico ed economico, caratterizzato da forti incertezze, volatilità dei costi, competizione internazionale e turbolenze di mercato che si ripercuotono in maniera diretta sulle tasche degli agricoltori e sulla sostenibilità economico-finanziaria delle aziende. Ecco allora che strutturare un dialogo operativo, fattivo e finalizzato, con Banca Monte dei Paschi di Siena punta a fornire soluzioni personalizzate, studiate e cucite su situazioni aziendali reali. Solo in questo modo, ne siamo profondamente convinti - ha concluso Vitale - consentiamo a tutti gli agricoltori italiani di affrontare le sfide congiunturali con maggiore certezza, risorse e pianificazione".

(ANSA).

