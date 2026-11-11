(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Nell'ultimo mese sono stati erogati oltre 434 milioni, indicando un trend di pagamenti agli agricoltori caratterizzato da una costante regolarità e da un'attenzione continua verso le esigenze di liquidità delle imprese agricole italiane Lo fa sapere Agea, con cui l'Agenzia ribadisce il proprio impegno nella difesa del reddito degli agricoltori e nella garanzia della stabilità produttiva delle eccellenze agroalimentari italiane. Al centro delle varie misure, gli aiuti specifici contro il caro-fertilizzanti per oltre 97 milioni di euro, che garantiscono una boccata d'ossigeno fondamentale per far fronte all'impennata dei costi dei concimi generata dalla crisi in Medio Oriente che ha impattato per oltre l'1,5% sul valore complessivo della produzione per ettaro.

Il piano d'intervento, disciplinato dal decreto Masaf del 15 settembre 2026, fa sapere Agea, mette a terra uno stanziamento complessivo di 136.797.600 euro, frutto della sinergia strategica tra la riserva di crisi della Ue (45,6 milioni di euro) e il cofinanziamento straordinario nazionale accordato dal Mef (91,2 milioni di euro). Sono oltre 547 mila gli agricoltori italiani interessati per produzioni quali il grano, il riso, il mais, l'olio, il nocciolo, la barbabietola da zucchero e la colza, che non dovranno aprire alcun adempimento burocratico: l'organismo pagatore Agea segue infatti parametri oggettivi basati sulle superfici coltivate e ammissibili inserite nei fascicoli aziendali. (ANSA).

