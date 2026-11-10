(ANSA) - PALERMO, 10 NOV - Prosegue la battaglia degli agricoltori siciliani contro il caro carburante e gli aumenti dei costi nel settore agricolo: stamane hanno manifestato davanti palazzo dei Normanni, sede dell'Assemblea regionale siciliana per chiedere al governo regionale e al parlamento siciliano interventi per il comparto. Anche oggi gli agricoltori dell'associazione Agrisat hanno donato grano, frutta, verdura e olio a quanti si trovavano in piazza Parlamento.

"Siamo nuovamente qui davanti all'Ars perché la politica non ha dato alcuna risposta fino ad oggi per risolvere le gravi emergenze del comparto agricolo. Fino ad oggi dopo manifestazioni e proteste l'assessore regionale all'agricoltura non ci ha mai convocato - dice Franco Calderone presidente Agrisat - Chiediamo che il prezzo del carburante sia di 40 centesimi per consentire all'agricoltore di coltivare immediatamente i terreni. Una misura che serve anche ai consumatori per abbassare i costi dei prodotti ed evitare di fare arrivare sulle tavole frutta e verdura coltivati con fitofarmaci vietati da noi e le carni allevate con ormoni e antibiotici. Questa battaglia riguarda tutti noi, non è una battaglia solo degli agricoltori per l'agricoltura, ma una battaglia degli agricoltori per il sociale".

Il prossimo 9 dicembre gli agricoltori saranno davanti al teatro Massimo a Palermo per regalare il grano per la cuccia, dolce tipico palermitano che si mangia il 13 dicembre festa di Santa Lucia. (ANSA).

