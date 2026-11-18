(ANSA) - FIRENZE, 18 NOV - Ultima tappa oggi a Firenze per 'Futura Pac. La Pac post 2027 alla prova dei fatti', il ciclo di seminari promosso dalle Regioni con Rete Pac e ministero dell'Agricoltura.

Le Regioni del Centro Italia (Toscana, Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) si sono confrontate con la Sardegna sulla futura Politica agricola comune, alla presenza di istituzioni nazionali ed europee e del partenariato agricolo. Ognuna ha presentato il tema di cui è capofila: Toscana con agricoltura diffusa, ricambio generazionale e aree rurali; l'Abruzzo ha trattato i pagamenti diretti e la zootecnia estensiva, il Lazio la diversificazione e la multifunzionalità; le Marche si sono occupate di credito, strumenti finanziari e gestione del rischio, la Sardegna del sistema irriguo e dei cambiamenti climatici; all'Umbria le foreste e la valorizzazione del bosco.

Ad aprire i lavori l'assessore toscano con delega all'agricoltura, Leonardo Marras: "Il negoziato sulla Pac 2028-2034 ora entra in una fase decisiva: la nuova architettura, con il fondo unico e i piani nazionali e regionali di partenariato, necessita di garantire risorse certe e pluriennali per lo sviluppo rurale e di preservare il ruolo delle Regioni nella programmazione. Le Regioni conoscono le specificità dei territori, hanno gestito in questi anni lo sviluppo rurale e hanno dimostrato di saper adattare gli interventi ai diversi fabbisogni. Per questo chiediamo una cornice comune, con soluzioni differenziate per territorio e un ruolo centrale delle Regioni nella definizione delle priorità e nell'attuazione, dentro una governance chiara e condivisa con il Ministero".

Nel suo intervento Marras ha evidenziato le similitudini tra l'agricoltura delle sei Regioni, "in larga parte collinare, familiare e diffusa" e che "svolge una funzione essenziale di presidio del territorio, cura del paesaggio e coesione delle comunità rurali. Le nostre proposte vanno in quattro direzioni: regole proporzionate per le piccole aziende; la possibilità di sommare il pagamento per i piccoli agricoltori e le indennità per le aree svantaggiate; il rafforzamento delle Banche della Terra per l'accesso dei giovani ai terreni; una strategia di medio-lungo periodo per le aree rurali". (ANSA).

