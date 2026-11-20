Sono 1.200 gli iscritti, provenienti da 20 Paesi, alla sesta edizione della Mediterranean Innovation Agrifood Week (Mia Week), in programma dal 23 al 27 novembre nella sede del Ciheam Bari a Valenzano. Oltre 600 i partecipanti attesi in presenza, tra rappresentanti istituzionali, startup, imprese, ricercatori e organizzazioni internazionali, per discutere di innovazione e sviluppo dei sistemi agroalimentari in Africa e nel Mediterraneo.

Alla conferenza internazionale del 24 novembre parteciperanno la ministra egiziana dello Sviluppo locale e dell'Ambiente, Manal Awad, e il ministro palestinese dell'Agricoltura, Rezq Salimia.

Previsti anche gli interventi dell'inviato speciale dell'Unione africana per i sistemi alimentari, Ibrahim Assane Mayaki, del vicedirettore generale della Fao, Maurizio Martina, e di rappresentanti di Unido e Commissione europea. Le conclusioni saranno affidate a Stefano Gatti, direttore generale per la Cooperazione allo sviluppo della Farnesina.

Dei partecipanti attesi in presenza, 310 provengono dall'Africa, 205 dai Paesi del Mediterraneo, 74 dall'Unione europea e 16 da altre aree del mondo.

Il 25 novembre si terrà per la prima volta in Italia la AU-EU-Med Innovation Fair, promossa da Unione africana, Unione europea e Unione per il Mediterraneo, con la presentazione di 14 progetti di ricerca e 20 startup e piccole imprese innovative.

Il programma prevede inoltre la presentazione del MIP Report 2026, incontri sull'accesso ai mercati e sul trasferimento tecnologico, con oltre 40 startup e Pmi innovative coinvolte nella manifestazione.

