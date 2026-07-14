(ANSA) - ROMA, 14 LUG - "Bene il rafforzamento dei controlli sull'olio di oliva, ma per contrastare realmente frodi e irregolarità è necessario aggiornare anche il sistema sanzionatorio". È quanto chiede Aifo - associazione italiana frantoiani oleari dopo i dati diffusi dal ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida. L'associazione invita il ministero e il Parlamento a dare seguito alla proposta normativa già presentata da Aifo per modificare il decreto legislativo 23 maggio 2016, n.

103 e aggiornare una disciplina nazionale che, per alcuni aspetti, continua a fare riferimento alla legge n. 1407 del 1960, non più pienamente adeguata alle attuali classificazioni e regole europee sugli oli. La proposta mira a introdurre definizioni merceologiche pienamente coerenti con la normativa dell'Unione europea, a vietare la commercializzazione di oli privi dei requisiti di prodotto e di processo previsti per la categoria dichiarata e a rafforzare la tracciabilità attraverso la corretta indicazione delle denominazioni nei documenti commerciali. Aifo propone inoltre regole più chiare per la classificazione degli oli vergini, sanzioni incisive contro la commercializzazione di oli non commestibili e il divieto di detenere impianti di esterificazione negli stabilimenti nei quali vengono prodotti o conservati oli destinati all'alimentazione. "Il rafforzamento dei controlli - commenta il presidente di Aifo Alberto Amoroso - è una scelta necessaria e va riconosciuto il lavoro svolto dall'Icqrf e da tutte le autorità impegnate nella tutela del settore. Ma la tolleranza zero deve essere accompagnata da norme chiare, aggiornate e applicabili senza incertezze. Non è accettabile che condotte dannose per i consumatori e per le imprese corrette possano beneficiare di vuoti normativi o di disposizioni risalenti a oltre sessant'anni fa". (ANSA).

