(ANSA) - BOLOGNA, 10 NOV - Dopo Modena e Parma, la Guida Michelin Italia arriva a Piacenza, già palcoscenico della presentazione della "Rossa" sette anni fa. Sarà il Teatro municipale ad ospitare, giovedì 12 novembre, il lancio ufficiale della 72a edizione della guida, alla presenza di chef e operatori del settore. La cerimonia avrà inizio alle 11.

"Per la clientela a cui si rivolge e per la vasta eco mediatica che le ruota attorno - sottolinea l'assessora Regionale a Turismo, Sport e Commercio Roberta Frisoni - la cucina stellata rappresenta un efficace strumento promozionale e di richiamo internazionale per l'Emilia-Romagna e il suo patrimonio turistico, dalla Motor Valley alle Città d'Arte, nonché un potente generatore di indotto economico. Non c'è luogo migliore della nostra Food Valley, unica al mondo, per ospitare la presentazione della Guida che premia l'eccellenza culinaria italiana".

"Con i suoi 46 prodotti Dop e Igp - afferma l'assessore regionale all'Agricoltura l'Emilia-Romagna, Alessio Mammi - si conferma la Food Valley d'Italia. Un patrimonio che vale 3,9 miliardi di euro per la sola Dop Economy. Nel complesso il comparto agroalimentare regionale genera un valore alla produzione di 37 miliardi di euro, con 11,5 miliardi di export".

"Ospitare a Piacenza la presentazione della Guida Michelin Italia è un passaggio di grande rilievo - sottolinea la sindaca Katia Tarasconi- che valorizza non solo la nostra città ma l'intero territorio". (ANSA).

