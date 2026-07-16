(ANSA) - BARI, 16 LUG - Si estende per oltre 46 ettari in uno degli ambienti di maggiore pregio naturalistico del Gargano la 'Foresta di Sfilzi' per la quale la Giunta regionale pugliese ha approvato lo status di 'Bosco Vetusto'. Il provvedimento conclude il percorso di competenza regionale necessario all'ingresso di Sfilzi nella Rete Nazionale dei Boschi Vetusti, gestita dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf). Con la successiva iscrizione da parte del Ministero, Sfilzi diventerà il secondo Bosco Vetusto d'Italia inserito nella Rete nazionale, dopo l'Abetina di Rosello, in Abruzzo. Il riconoscimento di Sfilzi è il risultato dell'attività svolta dalla Regione Puglia, viene evidenziato in una nota, attraverso le strutture competenti, che hanno individuato e candidato l'area verificandone la rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa nazionale.

L'istruttoria ha permesso di censire le caratteristiche del bosco, documentarne gli elementi di vetustà e definire le misure necessarie a garantirne la tutela, la conservazione e il monitoraggio nel tempo. A rendere ancora più particolare questo ecosistema è la sorgente perenne di Sfilzi, l'unica presente nella zona montana del Promontorio del Gargano".

"Il riconoscimento della Foresta di Sfilzi come bosco vetusto - dichiara l'assessore regionale all'Agricoltura e allo Sviluppo rurale, Francesco Paolicelli - è un risultato di grande valore per la Puglia e per il Gargano e conferma quanto sia straordinario il patrimonio naturale custodito dalla nostra regione. Il lavoro della Regione non si ferma a Sfilzi e proseguirà con l'individuazione di altri due boschi vetusti pugliesi, rispettivamente di 68 e 88 ettari". (ANSA).

