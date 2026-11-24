(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Rafforzare la sinergia tra ricerca, imprese, istituzioni e comunità locali per trasformare i sistemi alimentari dell'Africa e del Mediterraneo. È il tema al centro della conferenza internazionale che ha aperto oggi i lavori della sesta edizione della Mediterranean Innovation Agrifood Week (Mia Week), nella sede del Ciheam Bari a Valenzano.

"Non possiamo superare le fragilità senza cooperazione", ha sottolineato il direttore del Ciheam Bari, Biagio Di Terlizzi, ricordando le sfide climatiche, ambientali, economiche, sociali e geopolitiche che interessano le due aree. Alla conferenza hanno partecipato la ministra dello Sviluppo locale e dell'Ambiente dell'Egitto, Manal Awad, il ministro dell'Agricoltura palestinese, Rezq Salimia, insieme ai rappresentanti dell'Unione africana, della Fao, dell'Unido e della Commissione europea. "I primi investitori dell'agricoltura africana sono gli agricoltori", ha dichiarato l'inviato speciale dell'Unione africana per i sistemi alimentari, Ibrahim Assane Mayaki, ricordando come siano proprio questi ultimi a produrre l'80% del cibo consumato nel continente.

Il vicedirettore generale della Fao, Maurizio Martina, ha invece sottolineato la necessità di aumentare le risorse destinate alla trasformazione dei sistemi agroalimentari, cui oggi è destinato meno del 4% dei finanziamenti globali per il clima.

Domani, 25 novembre, il programma della Mia Week prevede la presentazione dei risultati di 14 progetti di ricerca e le soluzioni di 20 startup e Pmi innovative. La manifestazione proseguirà fino a venerdì 27 novembre. (ANSA).

