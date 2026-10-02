(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Doppio riconoscimento per l'enologo siciliano Tonino Guzzo: DoctorWine gli assegna il titolo di Winemaker dell'anno 2027, mentre Vinoway Italia lo ha scelto come Miglior Enologo Italiano per la Vinoway Selection 2027.

La premiazione in occasione della presentazione della Guida Essenziale ai Vini d'Italia 2027 di DoctorWine, in programma il 3 ottobre al Teatro Manzoni di Milano. Mentre il premio Vinoway sarà consegnato il 15 novembre 2026 durante la Dinner with the Stars a Castello Monaci Resort, a Salice Salentino, in provincia di Lecce. Il riconoscimento è stato deliberato dalla Commissione Premi di Vinoway Italia per il contributo di Guzzo alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo italiano.

Formatosi alla Scuola enologica di Alba, Guzzo ha iniziato il proprio percorso professionale in Sicilia presso Tasca d'Almerita, nella tenuta di Regaleali. Ha poi sviluppato un'attività di consulenza al fianco di diverse cantine. I premi riportano al centro questa continuità professionale. Dietro ogni etichetta ci sono scelte agronomiche, ricerca e responsabilità condivise: è qui che il lavoro di Guzzo incontra il patrimonio vitivinicolo italiano e contribuisce alla sua reputazione. Il loro valore sta pure nel riconoscere un mestiere di ascolto: della terra e delle uve e delle persone che, vendemmia dopo vendemmia, costruiscono l'identità del vino. (ANSA).

