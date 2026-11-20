L'Honduras si è aggiudicato il titolo "Best of the Best" dell'11/o Ernesto Illy International Coffee Award, assegnato da una giuria internazionale tecnica; alla Colombia, invece, il premio "Coffee Lovers' Choice", assegnato dai consumatori. I nomi dei vincitori sono stati resi noti al termine di una cerimonia a Palazzo Colonna con, tra gli altri, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida.

A Roma, 27 produttori di nove Paesi — Brasile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Etiopia, Ruanda, Guatemala, Honduras, Nicaragua — si sono contesi i due riconoscimenti con cui illycaffè celebra l'eredità di Ernesto Illy. Il laboratorio di controllo qualità illy ha selezionato i tre migliori lotti del raccolto 2025/26 per i nove principali Paesi di approvvigionamento dell'azienda e il "Best of the Best" è stato assegnato alla Finca Piedra Parada di Denis Rolando Cortez Monge.

Il "Coffee Lovers' Choice" è andato al caffè colombiano di Daniel Anaya Anaya della Cooperativa de Caficultores del Cauca, scelto dai viaggiatori dopo degustazioni alla cieca nell'Hangar Lounge di Roma Fiumicino, grazie alla collaborazione con ITA Airways.

L'Ernesto Illy International Coffee Award ogni anno riunisce produttori, esportatori e istituzioni per creare valore lungo tutta la filiera.

"Dieci anni fa" nasceva il premio, assegnato "ai migliori produttori di caffè del mondo, interpreti di un'eccellenza che illycaffè valorizza dalle sue origini - ha spiegato Andrea Illy, presidente della illycaffè - Vorrei dedicare questo riconoscimento all'intera comunità del caffè".