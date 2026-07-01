- ROMA - Apertura ufficiale della vasta e panoramica terrazza del Quid- Unique Italian Dining, all'ultimo piano di Palazzo Marignoli a Roma, in Piazza San Silvestro. Nel centro storico della Capitale la serata, promossa da Allianz Italia, ha segnato il debutto in società dello chef Juan Camilo Quintero, del team di cucina di Enrico Bartolini, lo chef stellato più premiato d'Italia. All'opening presente tutto il buon vicinato di talentuosi cuochi e imprenditori del calibro di Carlo Cracco e Anthony Genovese che, rispettivamente, firmano i menu del Viride al Corinthia Rome e del ristorante due stelle Michelin, Il Pagliaccio.



Quintero, 36 anni, ha già sancito il successo internazionale de Il Poggio Rosso, il ristorante di Borgo San Felice Resort di proprietà del Gruppo Allianz, in Toscana, con una Stella Michelin ottenuta la prima volta nel 2020 e riconfermata anche nel 2025 sotto la guida del nuovo Head Chef Stelios Sakalis. E ora si dichiara pronto a due sfide. La prima personale: "venerdì . ha detto all'ANSA - vorrei veder vincere la Colombia, che sta facendo un ottimo Mondiale. Sono nato a Bogotà, dove ho aperto un ristorante che propone cucina toscana (La Tavola Rustica, ndr. ) in un contesto molto sfidante: è il momento più interessante dal punto di vista gastronomico. E da appassionato di calcio faccio il tifo per il mio Paese che ha una squadra pazzesca".



La proposta di cucina al Quid- Unique Italian Dining, è contemporanea: "ho sempre nell'anima - ha sottolineato Quindero - lo spirito sudamericano che ispira la scelta di ingredienti qui inediti e mi piace farmi guidare dalle due culture. Sono arrivato in Italia 16 anni fa, ho studiato all'Università di Pollenzo e questo mi ha permesso di viaggiare dal Piemonte alla Sicilia e Calabria. Ho una buona conoscenza di questo Paese, ormai lo sento casa mia e quindi riesco a pensare in entrambe le lingue. Ora a Roma voglio vivere la cultura dei mercati rionali, scegliere di persona i prodotti della stagione, uscire dai circuiti turistici per vivere da Romano doc". (ANSA).

