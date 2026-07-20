(ANSA) - AOSTA, 20 LUG - Quattro appuntamenti estivi con l'alta cucina associata ai prodotti della tradizione enogastronomica valdostana: dal 29 luglio al 19 agosto torna 'Non solo Show Cooking', iniziativa organizzata dall'assessorato all'agricoltura in collaborazione con Coldiretti Valle d'Aosta, l'Unione Cuochi Valle d'Aosta e i Comuni ospitanti.

Ogni appuntamento sarà dedicato ad alcuni dei prodotti più rappresentativi della regione, interpretati dagli chef attraverso ricette che uniscono tradizione e innovazione.

Durante gli show cooking verranno preparati in diretta due piatti, che il pubblico potrà degustare gratuitamente.

I partecipanti avranno inoltre l'opportunità di approfondire la conoscenza dei prodotti Dop e Pat, direttamente raccontati dai produttori e dagli esperti del settore, accompagnati dai vini Doc Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste presentati dai sommelier dell'Ais. Le degustazioni saranno accompagnate da intermezzi musicali, diversi in ogni località, e in ogni appuntamento è prevista un'attività collaterale.

A Pré-Saint-Didier (29 luglio) la biblioteca comunale ospiterà il laboratorio creativo 'Cosa fanno le api tutto il giorno?', dedicato ai più piccoli; a Issime (3 agosto) sarà possibile partecipare a una passeggiata alla scoperta dell'azienda agricola Ronco, per conoscere da vicino il lavoro quotidiano degli agricoltori e il legame con il territorio; ad Antagnod (12 agosto) si svolgerà una visita guidata a Villa Rivetti, inserita nel progetto Ayas Museo Diffuso, infine ad Aosta (19 agosto), nel giardino del convento delle Suore di San Giuseppe, è prevista la partecipazione straordinaria dello chef stellato Paolo Griffa e una visita guidata al convento.

"Il nostro auspicio è che ogni partecipante possa portare a casa non solo il ricordo di un piatto, ma anche una maggiore consapevolezza del valore delle produzioni locali e del lavoro di chi, ogni giorno, rende viva l'agricoltura di montagna", ha spiegato l'assessora all'agricoltura, Speranza Girod. (ANSA).

