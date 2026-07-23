(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Anche i cammelli risentono del caldo estremo. Animali resistenti a temperature intense e alla siccità, noti per essere 'le navi del deserto', non sono stati risparmiati dagli effetti estremi del clima in Africa. Lo riporta la Bbc.

L'impatto negativo delle alte temperature sulla salute delle mandrie è confermato da uno studio basato sulla percezione dei pastori nell'Etiopia meridionale, con gli intervistati che hanno riferito "che i cambiamenti climatici e la variabilità climatica hanno influenzato la salute, la produttività e le prestazioni riproduttive dei cammelli", si legge nello studio.

Nella vicina Somalia, la situazione sembra essere ancora più grave. Una ricerca pubblicata a giugno basata su dati dell'indagine demografica e sanitaria somala del 2020 ha dimostrato che la mortalità dei cammelli dovuta alla siccità ha colpito quasi il 46% delle 6.000 famiglie proprietarie di cammelli coinvolte nello studio. Tra le regioni settentrionali, più colpite dalla siccità, Sool ha riportato un "tasso di mortalità sconvolgente, pari a quasi il 73%".

"Vedo i miei cammelli soffrire per il caldo estremo", ha detto alla Bbc Ali Umer, un pastore di cammelli di Semera, nella regione di Afar, nell'Etiopia nord-orientale, uno dei luoghi più caldi e aridi della Terra. "Si formano vesciche sulle zampe, gli occhi lacrimano e la sabbia rovente brucia la pelle e consuma il pelo quando sono fermi", ha aggiunto.

Anche i veterinari confermano un aumento dei decessi a causa del caldo estremo e della siccità. "Stiamo assistendo a un aumento significativo dei casi di ipertermia nei cammelli, a seguito dei quali contraggono infezioni multiple", ha dichiarato Hassan Nuya Guyo, un veterinario della contea di Marsabit, nel Kenya nord-orientale al confine con l'Etiopia. "Negli ultimi due anni, abbiamo registrato un aumento di oltre il 15% dei decessi di cammelli nella nostra contea a causa del caldo estremo".

(ANSA).

