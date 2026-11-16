Il 18 novembre gli apicoltori professionisti scenderanno in piazza a Roma per chiedere al governo un tavolo operativo con risorse, responsabilità e tempi di attuazione indicati. La manifestazione, che si terrà in piazza Capranica dalle 10 alle 13, è organizzata dall'Associazione Apicoltori Professionisti Italiani (Aapi) con il sostegno di Unaapi (Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani) e Mic (Miele In Cooperativa).

"Un'azienda apistica professionale non produce solo miele: garantisce l'impollinazione da cui dipendono frutticoltura e orticoltura - spiega Gianni Alessandri, presidente di Aapi -.

Chiediamo al governo di salvare questa filiera riconoscendole come fondamentale infrastruttura economica ed ambientale a servizio di agricoltura e ecosistemi".

Le associazioni del settore hanno così presentato un documento congiunto al governo per chiedere "misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'apicoltura italiana". Le priorità immediate sono tre e sono alla base della dimostrazione in programma a Roma: azioni contro la concorrenza sleale e controlli sul miele, supporto ai costi di gestione e misure contro le specie invasive.

"Il 18 novembre a Roma gli apicoltori non porteranno solo richieste, ma un'offerta di collaborazione - spiega Aapi -. Una filiera apistica solida significa frutteti e orti che rendono di più, un'industria alimentare con materia prima italiana tracciabile, consumatori che sanno cosa mettono nel carrello e territori più resilienti. Per questo la manifestazione è aperta a produttori agricoli, confezionatori, distribuzione, istituzioni e cittadini: le api impollinano per tutti, e tutti hanno interesse a difendere chi le alleva".