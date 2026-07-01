- VALGRANA - "Far assaggiare la valle". Sono queste le parole che ripete più spesso Gabriele Lattanzio, originario di Caraglio e professore a Boston, per raccontare il sogno che ha realizzato con gli amici Giovanni Aime e Matteo Costamagna, aprendo a Valgrana, a pochi chilometri da Cuneo, la terza distilleria di whisky in Italia. Le altre due sono in Lombardia e in Trentino, la terza nel piccolo comune cuneese.



Un progetto innovativo, spiegano i fondatori, ideato come un'azienda aperta alla vendita all'ingrosso e al minuto, alle degustazioni e alle visite guidate ad attrezzature e macchinari.



Come per esempio gli alambicchi in rame che superano i sei metri e possono contenere fino a due mila litri.



A Valgrana è nato un angolo di Scozia che produce un prodotto unico, utilizzando ciò che offre il territorio. "Quando c'è la disponibilità - spiega Gabriele - acquistiamo solo cereali locali e se non è possibile perché non vengono coltivati nel nostro territorio, ci spostiamo comunque solo dentro i confini italiani. Per esempio accanto a quella di whisky, produciamo anche sidro di pere e di mele e la mela che arriva da più lontano è di Piasco". (ANSA).

