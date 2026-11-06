(ANSA) - ROMA, 06 NOV - Con una missiva indirizzata al ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida e al ministro della Salute, Orazio Schillaci, il presidente del Consorzio di Tutela dell'Arancia Rossa di Sicilia Igp Gerardo Diana chiede, con una lettera, a nome degli associati un intervento coordinato e controlli urgenti sui trattamenti dichiarati in etichetta, sulla conformità dei prodotti, in particolare che sia rispettato il limite massimo di residuo dei fitofarmaci utilizzati a tutela dei consumatori. A comunicarlo è una nota del Consorzio a distanza di poco più di un mese sulle segnalazioni relative ad arance importate e commercializzate in Italia. La richiesta - informa una nota - nasce dalle segnalazioni di arance pigmentate provenienti dall'emisfero sud, in particolare dal Sudafrica, presenti in diversi supermercati italiani, e di prodotto australiano nei mercati all'ingrosso. Secondo quanto riportato nella lettera, su confezioni in rete con l'indicazione della varietà Tarocco risultano dichiarati la non edibilità della buccia e trattamenti post-raccolta con fludioxonil, azoxystrobin e pyrimethanil. Il Consorzio chiede ai ministri di attivare controlli per verificare l'ammissibilità delle sostanze e dei relativi impieghi rispetto alle disposizioni vigenti in Italia e nell'Unione europea, oltre a controlli fitosanitari sul prodotto a tutela della salute del consumatore. Ai due ministri il Consorzio sollecita controlli sanitari mirati, campionamenti e analisi di laboratorio ai punti di ingresso, nei mercati all'ingrosso e nella distribuzione, per verificare i residui, il rispetto dei limiti massimi applicabili e la sicurezza dei prodotti. Chiede inoltre accertamenti sull'origine e sulla tracciabilità dei lotti, sulla correttezza e leggibilità delle etichette e sulla chiarezza dell'avvertenza "buccia non edibile". In caso di accertata non conformità o rischio sanitario, la missiva richiede l'adozione tempestiva delle misure previste, compresi, ove necessari, il blocco della commercializzazione, il ritiro o il richiamo dei prodotti e l'informazione ai consumatori. (ANSA).

