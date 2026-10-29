(ANSA) - NAPOLI, 29 OTT - NAPOLI - Ingrediente centrale nei dolci e nei cocktail "zero waste", simbolo di divertimento e convivialità negli spazi all'aperto. La zucca in Campania è protagonista in questi giorni di una straordinaria metamorfosi tra alta gastronomia, mixology d'avanguardia ed eventi immersivi per Halloween. L'antico legame rurale si evolve e conquista le tendenze contemporanee. Il viaggio nei sapori parte dal connubio tra artigianalità e innovazione. Dalla collaborazione tra la pastry blogger Valentina Cappiello e la maestra gelatiera Pina Molitierno nasce la "Chiffon Ice": una chiffon cake alla zucca e mandorle con ganache alla gianduia, accompagnata da un gelato di amaretto alla zucca. Sul fronte della mixology zero-waste, Borgo 50 di Bacoli lancia un messaggio di sostenibilità riducendo al massimo gli scarti. La parte dell'ortaggio che avanza dalla preparazione delle chips di pane raffermo e buccia di zucca arrosto, servite con tartare di mazzancolla e salsa alla zucca e peperoncino, viene impiegata nella preparazione del "White Russian Flegreo", un cocktail a base di vodka, liquore al caffè e un'avvolgente foam di zucca speziata.

La Campania si anima anche sul piano dell'intrattenimento. Alla Mostra d'Oltremare di Napoli prende il via il 31 ottobre la sesta edizione di "Giochi di Zucca", tra il Laghetto di Fasilides e il Parco Robinson. Fino al 2 novembre, dalle 11 alle 23, tre giornate dedicate ad Halloween consentono a grandi e piccoli di raccogliere il proprio frutto con un carrellino e personalizzarlo nei laboratori d'intaglio e pittura. Spostandosi nel casertano, a Pignataro Maggiore prosegue la quinta edizione de "Il Labirinto Infestato - Haunted Corn". Ideato dall'imprenditrice italo-americana Emily Turino per celebrare il decimo anniversario del celebre Giardino delle Zucche, il primo nato in Italia e tra i più grandi d'Europa, questo percorso serale si trasforma in un set horror a cielo aperto. I visitatori, in piccoli gruppi e senza torce, sfidano la nebbia e le installazioni da brivido, celebrando la notte più misteriosa dell'anno. (ANSA).

